Stellantis Vigo: 1.400 assunzioni per ottobre con la nuova Fiat Doblò

Arrivano ancora novità importanti dalla Spagna per Stellantis. Lo stabilimento di Vigo prevede di implementare ancora una volta i quarti turni nei fine settimana e nei giorni festivi di System 1 (Peugeot 2008 e 301 e Citroën C-Elysée) e System 2 all’inizio del prossimo ottobre. L’avvio di questi turni, sopesi rispettivamente il 14 marzo 2022 e il 4 ottobre 2021 a causa di problemi con la fornitura di semiconduttori, comporterà una forte assunzione nel centro galiziano, di circa 1.400 dipendenti a tempo determinato.

Stellantis a Vigo assumerà 1.400 nuovi dipendenti per ripristinare i turni nei weekend e festivi

Nel caso della linea 1, l’attivazione di tale attività aggiuntiva si tradurrà in un aumento della produzione settimanale dalle circa 5.300 unità attualmente in fase di montaggio a circa 6.600. Nel frattempo, nella linea 2, il cui recupero era inizialmente previsto per il 9 aprile, ma ha dovuto essere posticipato sine die a causa del perdurare della carenza di chip, il volume passerà dalle circa 6.200 vetture attuali —contando la Grand C4 Spacetourer — a circa 8.200 ogni sette giorni. In questa catena, quest’ultimo membro della famiglia del marchio chevron affronterà l’ultimo giorno di produzione nello stabilimento il 26.

Un traguardo che segnerà il segnale di partenza per l’assemblaggio della famiglia Fiat Doblò: confermato ufficialmente la sua produzione a Vigo dalla società in una dichiarazione del 6 giugno, rilevando che la versione passeggeri sarà solo elettrica e quella commerciale avrà meccanica diesel e benzina —. In questo senso, dal 27, i cinque furgoni del progetto denominato K9 rappresenteranno un volume giornaliero di 1.228 unità, rispetto alle 1.036 attuali.

