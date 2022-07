Citroën registra la migliore quota di mercato a giugno in Brasile

Giugno ha segnato un momento storico per Citroën. Dopo aver più che raddoppiato la propria quota di mercato, il mese scorso il marchio di Stellantis ha raggiunto il 2,4% del volume totale delle immatricolazioni in Brasile, superando negli ultimi dieci anni tutti i marchi precedenti. Nel periodo sono state immatricolate 3971 nuove Citroën, con un incremento di quasi il 100% rispetto al mese precedente.

Questa solida crescita è stata guidata dalla Citroën C4 Cactus, che ha registrato un volume superiore del 134% rispetto a maggio, con 3664 unità vendute. La performance commerciale del costruttore francese spicca ancora di più se accostata ai dati di mercato. Nella prima metà del 2022, l’industria automobilistica ha subito un calo del 15% mentre il marchio è cresciuto del 34% nello stesso periodo.

La C4 Cactus ha brillato nel segmento dei SUV compatti, con un volume di immatricolazioni fino a giugno superiore del 45% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Ciò ha consentito alla sua quota nel segmento di aumentare del 56%, rendendo il modello il secondo SUV in più rapida crescita nel segmento nel periodo.

Citroën sta attualmente portando avanti un processo di espansione della rete delle concessionarie, oltre all’ampliamento degli E-Center specializzati in modelli elettrificati. Con diverse versioni e motori, la linea di veicoli commerciali leggeri di Citroën offre sempre la migliore alternativa per i proprietari di flotte e le aziende, inclusa la soluzione di mobilità a emissioni zero con il Citroën e-Jumpy completamente elettrico.