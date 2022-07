Stellantis: etanolo e non auto elettriche la migliore soluzione per il Brasile

L’amministratore delegato per il Sud America di Stellantis, Antonio Filosa, responsabile dei marchi Fiat, Peugeot, Citroën e Jeep, non vede nell’elettrificazione dei veicoli la migliore via d’uscita per il Brasile, dal momento che l’auto alimentata a etanolo ha quasi la stessa impronta di carbonio rispetto all’auto elettrica se si considera il suo intero ciclo di vita, dalla produzione all’uso quotidiano.

Stellantis in Brasile vede più l’etanolo che le auto elettriche

Secondo Filosa, nei mercati che hanno fondamentalmente matrici energetiche fossili, lavorare con l’elettrificazione è fondamentale, perché un’auto elettrica emette zero consumi. Ma per il Brasile è diverso. “Il Brasile ha il grande vantaggio di avere una matrice energetica essenzialmente pulita. Inoltre, l’auto a etanolo è neutra quasi quanto l’auto elettrica quando si osserva l’intero ciclo di vita. L’ auto elettrica in uso è zero, ma nell’intera catena che la precede inquina, emette CO2 ”, ha dichiarato.

Filosa sostiene anche che il veicolo a etanolo ha emissioni contenute nel suo utilizzo, ma l’intera catena ha molti vantaggi perché l’etanolo proviene dalla canna da zucchero, che rimuove la CO2 dall’atmosfera. Inoltre, il grande punto di forza dell’etanolo è che è presente in tutte le stazioni di servizio ed è molto conveniente. L’ auto a etanolo ha un prezzo molto competitivo. E tutte le virtù dell’etanolo sono migliorate in combinazione con l’elettrificazione nei modelli ibridi. È un investimento a basso costo.

In un’intervista il dirigente di Stellantis spiega perché l’ obiettivo di elettrificazione dei veicoli dell’azienda è diverso: auto elettriche al 100% in Europa entro il 2030, 50% negli Stati Uniti e solo il 20% in Brasile.

“L’Europa non ha un’altra possibilità. Per rispettare i limiti di emissione di CO2 l’unica possibilità è l’elettrificazione. Il Brasile ha una possibilità che è l’etanolo. Il Brasile ha condizioni strutturali fondamentali per l’energia pulita. E per il settore dei trasporti, c’è l’etanolo per effettuare la transizione. Se non vogliamo deteriorare il mercato, questa è la via d’uscita”, ha detto. Secondo l’esecutivo, se Stellantis decidesse di elettrificare la sua gamma in Brasile, dovrebbe chiedere al governo incentivi che chiaramente non sono possibili nel contesto attuale.

“Il riassunto è semplice: se vuoi fare come l’Europa, devi essere preparato per un’auto il cui prezzo aumenta del 50% o più, il che significa un mercato che crollerà molto, soprattutto per le fasce di potere d’acquisto più basse. Ciò causerà una contrazione di fabbriche e fornitori, riducendo i posti di lavoro. E tutto questo per ottenere cosa? Praticamente lo stesso valore di emissioni di CO2 dell’etanolo. Credo che nessuno farà questa follia”, conclude Filosa.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: nel 2022 potrebbe produrre fino a 220 mila auto in meno in Italia