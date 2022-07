Alfa Romeo F1 Team ORLEN: passione che va “oltre il visibile”

Alfa Romeo presenta “Beyond the Visible”, un avvincente docuserie che porta il pubblico “dietro le quinte e oltre” Alfa Romeo F1 Team ORLEN. La passione, gli esperti e le trame dietro le quinte dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN possono ora essere visti in questo progetto innovativo il cui nome stesso rivela la sua missione. Con un totale di cinque episodi pubblicati sulle pagine social del brand, la docuserie è stata realizzata anche per intrattenere chi non è esperto di Formula 1.

Il trailer è ora in onda sul canale YouTube ufficiale dell’Alfa Romeo.

Alfa Romeo presenta “Beyond the Visible”

Per la prima volta fan e principianti da tutto il mondo potranno andare dietro le quinte del weekend di gara e vivere la vita quotidiana di piloti ed esperti. Potranno inoltre essere testimoni delle scelte strategiche, della progettazione delle monoposto e dei motori, della complessa logistica, delle soluzioni tecnologiche innovative e delle infinite risorse investite in ricerca e sviluppo.

La serie inizia andando dietro le quinte con i piloti, mostrando cosa mangiano, come si allenano, le strategie che studiano e come si rilassano prima di una gara. Quindi, i telespettatori potranno vedere le diete e i preparativi dei meccanici. Le docuserie metteranno in evidenza anche i campi meno noti che sono fondamentali per la Formula 1 come la logistica e la pianificazione.

Questi settori rendono possibili gli spostamenti di persone e attrezzature da una parte all’altra del mondo in tempi record. Inoltre, la serie tratterà l’importanza del jet lag, che potrebbe sembrare insignificante ai più, ma deve essere gestito con attenzione nel circo della F1 per ottimizzare i livelli di prestazione.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo F1 Team torna a Silverstone dove vinse il primo GP della storia