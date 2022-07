Peugeot: altre 600 auto elettriche si aggiungono alla flotta di Onto

Il servizio britannico di abbonamento per auto elettriche Onto aggiungerà altre 600 auto elettriche alla sua flotta questo mese. Le nuove aggiunte provengono tutte da Peugeot e includono 300 ciascuna delle e-208 e e-2008.

300 Peugeot e-208 e 300 e-2008 entreranno a far parte della flotta di Onto

Entrambi i modelli si basano sulla familiare trazione elettrica utilizzata nei modelli Stellantis: le ruote anteriori sono azionate da un motore elettrico da 100 kW fornito da Vitesco. Come accumulo di energia è installata una batteria da 50 kWh (lordi), di cui possono essere utilizzati circa 45 kWh. Per l’e-208, ciò si traduce in 362 km di autonomia secondo il ciclo WLTP, per l’e-2008, 344 chilometri.

Sia la piccola auto elettrica che il SUV elettrico sono già familiari ai clienti Onto: a novembre 2020, il fornitore ha ordinato i primi e-208 da Peugeot, mentre l’e-2008 è stato ordinato per la prima volta a maggio 2021. Ora anche i loro modelli gemelli fanno parte della flotta di Onto, ci riferiamo nello specifico alla DS 3 Crossback E-Tense, alla Citroën ë-C4 e anche i modelli Vauxhall/Opel Corsa-e e Mokka-e .

Rob Jolly, CEO e co-fondatore di Onto, ha dichiarato: “La Peugeot e-208 e la e-2008 sono state entrambe estremamente apprezzate dai nostri clienti che le hanno costantemente prenotate da quando sono entrate a far parte della flotta. Queste nuove auto ci consentiranno di tenere il passo con la crescente domanda man mano che la nostra base di clienti si espande e sempre più persone passano all’elettrico”.

Più recentemente, Onto ha ordinato anche 600 Fiat 500e. Altri veicoli della flotta completamente elettrica includono Audi e-Tron e Hyundai Kona Electric e oltre mille Renault Zoe. In futuro, i clienti avranno accesso a 700 Fisker Ocean che sono state ordinate, ma la produzione di questo veicolo non inizierà fino a novembre di quest’anno.

Il servizio in abbonamento offerto da Onto conta attualmente più di 6.000 abbonati attivi. I clienti non solo hanno la selezione di auto elettriche sopra elencata tra cui scegliere, ma sono anche coperti da assicurazione, assistenza, copertura per guasto e ricarica pubblica gratuita. Secondo Onto, più di 12.500 caricabatterie in tutto il Regno Unito sono inclusi nell’offerta di ricarica pubblica gratuita.

Ti potrebbe interessare: Peugeot e-Expert Hydrogen: svelate tutte le caratteristiche del furgone elettrico a idrogeno