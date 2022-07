Sainz non voleva guardare i replay dell’incidente di Zhou

Il vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna Carlos Sainz ha rivelato di aver scelto di non guardare i replay dell’orribile incidente avvenuto all’inizio del GP di Formula 1 di Zhou Guanyu a Silverstone durante lo stop imposto dalla bandiera rossa di domenica.

Sainz ha confessato di aver guardato le immagini dell’incidente di Zhou solo alla fine del Gran Premio che lo ha visto trionfare

È stato solo dopo la fine della gara, quando Sainz ha visto l’incidente nella stanza del pre-podio dopo la sua vittoria, che ha capito quello che era realmente successo al suo collega. “Ho preso la decisione di non assistere all’incidente”, ha spiegato Sainz. “Quando è arrivata la bandiera rossa, sapevo che doveva esserci stato un grande schianto. Ma non ho guardato la TV.”

“Ovviamente, ero incredibilmente felice di vedere Zhou uscire dalla macchina senza grossi problemi, ma poi quando l’ho visto ora sul podio, sono rimasto completamente scioccato. È stato incredibile l’incidente e il fatto che ne sia uscito”.

Sainz ha affermato che mentre la FIA è stata presa di mira per alcune delle sue azioni quest’anno, non c’era dubbio che sulla sicurezza abbia fatto notevoli passi in avanti. “Trovo semplicemente incredibile che si possa uscire illesi da un incidente così”, ha aggiunto. “A volte critichiamo la FIA, ma in questi casi bisogna dargli atto di quanto ci hanno aiutato.”

“E se vedi l’incidente che ha coinvolto Roy Nissany in F2, cosa è successo con Halo, allora probabilmente possiamo dire che hanno salvato due vite. Quindi dobbiamo dargli il merito per il lavoro straordinario che stanno facendo per quanto concerne la nostra sicurezza”.

Ti potrebbe interessare: Carlos Sainz: la prima Pole Position in Formula 1 è l’elogio della semplicità