Zhou: Halo mi ha salvato la vita

Zhou Guanyu ha detto di essere in forma e desideroso di partecipare al Gran Premio d’Austria il prossimo fine settimana dopo essere uscito in gran parte illeso da un orribile incidente con più auto che ha fermato il Gran Premio di Gran Bretagna a pochi secondi dall’inizio. Il pilota dell’Alfa Romeo ha ringraziato il dispositivo di sicurezza Halo, obbligatorio su tutte le vetture di Formula 1 per avergli salvato la vita, dopo quello che il pilota Mercedes George Russell ha definito “uno degli incidenti più spaventosi che abbia mai visto”.

Zhou: il pilota cinese riconosce che senza Halo non sarebbe più qui

Avvicinandosi alla prima curva a più di 200 km/h, Zhou è stato fatto volare a testa in giù attraverso la pista di Silverstone domenica, prima di attraversare la ghiaia e saltare sopra una barriera di pneumatici, finendo per fermarsi contro la recinzione davanti ai fan scioccati.

“L’Halo mi ha salvato oggi e ciò dimostra che ogni passo che facciamo per migliorare le nostre auto ha risultati reali e preziosi”, ha detto Zhou. “Sono più desideroso che mai di tornare in pista e fare ciò che amo: sono in forma e non vedo l’ora che arrivi l’Austria la prossima settimana”.

L’Halo di titanio è stato introdotto dalla Formula 1 nel 2018, inizialmente con una certa resistenza da parte dei piloti a cui non piaceva l’aspetto dell’anello protettivo attorno a quello che in precedenza era stato un abitacolo completamente aperto. Zhou ha ringraziato i “fantastici” commissari di gara e il team medico per la loro rapida risposta.

Frédéric Vasseur, il team principal dell’Alfa Romeo, ha confermato che Zhou sarà pronto per correre in Austria la prossima settimana.” Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che la cosa più importante oggi è vedere Zhou uscire da un incidente così disastroso senza alcun problema”, ha detto.

