Alfa Romeo Tonale: perché il noleggio a lungo termine conviene

Con l’Alfa Romeo Tonale la Casa automobilistica del Biscione è entrata in un settore fin lì ignoto. Prima del suv, ad Arese non avevano mai pensato all’elettrificato. Dunque, la new entry ibridascrive una pagina importante nel libro di storia del Costruttore e in generale della storia italiana dealle quattro ruote. Inoltre, l’esemplare è una produzione al 100 per cento Made in Italy, sicché i dirigenti hanno deciso di delegarla allo stabilimento di Pomigliano d’Arco.

Alfa Romeo Tonale: i vantaggi del noleggio a lungo termine

L’Alfa Romeo Tonale costituisce un crossover compatto dalle forti ambizioni nel segmento per eccellenza del mercato europeo. Curata nei minimi particolari, sfoggia una linea dinamica, un equilibrio eccezionale delle forme e incarna appieno la filosofia del marchio. Difatti, sebbene innovativi, gli esterni richiamano in maniera evidente le caratteristiche tipiche della Casa.

Stile e praticità li troviamo negli interni, progettati per offrire a conducente e passeggeri la miglior esperienza possibile. I materiali di elevata qualità e le finiture di pregio, valorizzati dalla retroilluminazione della plancia, assicurano un’atmosfera piacevole durante il viaggio. Realizzato in 12,3 pollici, il quadro strumenti è interamente digitale e configurabile con diverse opzioni del display.

Il sistema di infotainment dell’Alfa Romeo Tonale prevede un display da 10,3 pollici, collocato in alto, che sfrutta il software Android Automotive. Sviluppato ad hoc da Google per le Case automobilistiche, il software integra vari servizi, tra cui TomTom e Alexa.

Ammontano a tre le motorizzazioni in listino. Ognuno dei propulsori è turbo a quattro cilindri e abbinato al cambio automatico. La versione 1.3 plug-in si differenzia dal resto della gamma anche perché è l’unica a trazione integrale.

Oltre alla classica formula d’acquisto, l’Alfa Romeo Tonale si può noleggiare a lungo termine. I motivi per preferire la seconda opzione? Le pratiche amministrative sono pressoché pari a zero. Inoltre, dietro il pagamento di un canone fisso mensile, il pacchetto offerto dalle principali realtà comprendono vari servizi quali la polizza Rc Auto, la copertura Furto e Incendio e danni con limitazione di responsabilità, il cambio degli pneumatici, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale 24 ore su 24 e tanto altro ancora.