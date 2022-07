Fiat 500: anche a giugno leader delle elettriche in Italia

La battaglia delle auto elettriche in Italia rimane appannaggio del segmento A. È quanto certificano i numeri delle immatricolazioni, con il mercato automobilistico della nostra penisola che conferma tra i BEV best seller del mese le vetture più piccole. Chi esce vincitore dalla contesa è Fiat 500, regina delle vendite pure a giugno 2022. Il Cinquino alla spina difende la sua leadership sia sulla scena nazionale sia su quella europea, con 781 consegne nell’arco del mese scorso, per un totale di 3.579 totalizzato nella prima metà dell’anno e una quota di mercato del 14,3 per cento sull’ammontare complessivo dei BEV, fermo a 25.082 esemplari.

Fiat 500: una fuoriclasse della categoria, prima sia in Italia che in Europa

Come la Panda, leader assoluto lungo lo stivale, pure la Fiat 500 vanta un appeal più unico che raro. Eppure, volendo proprio andare a trovare il pelo nell’uovo i numeri sono in calo rispetto al 2021, quando, sempre nel mese di giugno, le vetture piazzate erano state 955.

Segue la compatta del brand torinese la Tesla Model Y, in grado di recuperare parecchie posizioni in confronto a maggio dov’era uscita persino dalle top 10 degli EV di maggiore successo. Il crossover della Casa di Palo Alto (California) ha chiuso stavolta a 769 consegne. In tal caso, il confronto mese-su-mese col 2021 non è possibile sicché la proposta di Elon Musk non era ancora disponibile. La ripresa vale il quarto posto nella graduatoria da inizio anno, con 1.720 ordini soddisfatti.

In crescita pure Smart Fortwo che fa registrare 723 esemplari venduti contro i 615 dello stesso mese del 2021 e staziona in seconda posizione nella classifica generale annua, a quota 2.419.

Sulla falsariga della Model Y rifà capolino la Tesla Model 3 con 374 unità, in flessione rispetto alle 984 nel medesimo periodo del 2021. Quinta è invece la Renault Twingo con 271, che a giugno 2021 era giunta a 813. Poi figurano Peugeot 208 e Renault Zoe, rispettivamente con 222 e 217 consegne. Ben distante dalla Fiat 500 e in generale dalle prime della classe Renault Megane, new entry della Losanga con 189 unità del suv a batteria nato sulla nuova piattaforma dell’Alleanza. Chiudono, infine, la top 10 la Peugeot 2008 con 177 esemplari e la Volkswagen ID.3 con 170.