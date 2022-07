Ferrari cambia il telaio di Sainz dopo aver rilevato un problema

Ferrari cambierà il telaio di Carlos Sainz per il GP di Gran Bretagna dopo aver riscontrato un problema con quello che avrebbe utilizzato inizialmente. La Scuderia è già al lavoro sulla vettura del suo pilota che arriva a Silverstone nel suo momento più bello della stagione e desideroso di lottare per la sua prima vittoria in Formula 1. Il weekend di Silverstone non è iniziato nel migliore dei modi per la Ferrari. I meccanici hanno rilevato una battuta d’arresto nel telaio che Sainz avrebbe montato in questo evento e, di conseguenza, hanno deciso immediatamente di cambiarlo.

Carlos Sainz: Ferrari costretta a cambiare il telaio della monoposto del pilota spagnolo

Non è mai l’ideale iniziare un fine settimana con problemi alla macchina, ma se lo fai, senza dubbio la giornata migliore è giovedì, quando nessuno è uscito in pista e si è iniziato solo con i preparativi. Fin dal GP di Spagna, la Ferrari ha sofferto di affidabilità, avendo subito due ritiri per problemi al motore con Charles Leclerc e un altro per un guasto al sistema di distribuzione dei freni di Sainz. Queste battute d’arresto hanno lasciato la scuderia del cavallino rampante molto indietro rispetto alla Red Bull nel Campionato del mondo, dopo che il marchio di bevande energetiche ha vinto le ultime sei gare di fila.

Sainz, intanto, sta migliorando sempre di più ai comandi della F1-75. Lo spagnolo è andato molto vicino alla vittoria in Canada, dove si è piazzato nuovamente secondo, oltre che a Monaco e Bahrain. Questo è stato il quinto podio della stagione per un Carlos che ha chiarito che si sta avvicinando a mostrare quella versione migliore che gli permetterà di andare molto lontano.

