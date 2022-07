Stellantis: comunicati i dati di vendita negli USA del secondo trimestre 2022

FCA US, divisione americana del gruppo Stellantis ha comunicato i dati di vendita del secondo trimestre del 2022 nel mercato auto degli Stati Uniti. Il gruppo automobilistico ha venduto 408.521 veicoli nel secondo trimestre di quest’anno. Nel complesso, le vendite totali negli Stati Uniti e al dettaglio per il secondo trimestre sono diminuite rispettivamente del 16% e del 24%. Le spedizioni commerciali totali nel secondo trimestre sono aumentate del 13% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

Stellantis perde terreno negli USA nel secondo trimestre del 2022

“Continuiamo a vedere una forte domanda per i nostri veicoli. Sebbene ci siano certamente vincoli di fornitura del settore, i nostri concessionari stanno lavorando duramente per soddisfare le esigenze di ogni cliente”, ha affermato Jeff Kommor, responsabile vendite degli Stati Uniti.

“Jeep Grand Wagoneer e Wagoneer sono stati lanciati con successo con vendite in continua crescita, le vendite della nuovissima Jeep Grand Cherokee, Jeep Compass continuano a registrare elevati volumi di vendita e la domanda di vendita al dettaglio e della flotta del marchio Ram per i suoi prodotti commerciali rimane incredibilmente forte .”

Le vendite totali della Jeep Grand Cherokee sono aumentate del 12 per cento e le vendite al dettaglio del 13 per cento. Le vendite totali negli Stati Uniti per la Jeep Compass sono aumentate del 54 per cento e le sue vendite al dettaglio sono aumentate del 54% anno su anno. La Jeep Wrangler 4xe , il veicolo ibrido plug-in più venduto negli Stati Uniti, ha rappresentato 10.861 (20%) delle vendite complessive di Jeep Wrangler.

Le vendite totali del marchio Chrysler negli Stati Uniti sono aumentate del 95%, con la Chrysler Pacifica del 143% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. L’aumento delle vendite del marchio Chrysler e Pacifica nel secondo trimestre è stato trainato dall’aumento delle vendite della flotta a causa di un arretrato di ordini. L’ibrido plug-in Pacifica ha rappresentato 4.095 (13%) delle vendite totali di Chrysler Pacifica.

Le vendite totali negli Stati Uniti della Dodge Charger sono aumentate del 3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Le spedizioni commerciali totali del marchio Ram sono aumentate del 9% rispetto al secondo trimestre precedente. Fiat e Alfa Romeo invece perdono colpi. la casa automobilistica del Biscione ha immatricolato 3.083 unità in calo del 39 per cento mentre Fiat appena 249 con un calo del 79 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il mercato crollerà se le auto elettriche non diventeranno più economiche