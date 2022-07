Fiat Uno Cross: nuova ipotesi sul suo aspetto [Render]

Fiat Uno Cross è uno dei nomi che si fanno a proposito del futuro Fiat B-SUV che la casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Stellantis dovrebbe svelare entro la fine del prossimo anno. Questo modello sorgerà su piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA e verrà prodotto in Polonia a Tychy nello stabilimento che il gruppo Stellantis ha ereditato dall’ex gruppo Fiat Chrysler Automobiles. In questa fabbrica vengono prodotte auto quali Lancia Ypsilon e Fiat 500 con motore a combustione.

Entro la fine del 2022 però questo impianto si convertirà alla produzione di SUV compatti su piattaforma CMP. Tra questi oltre a Fiat Uno Cross, anche il futuro B-SUV di Jeep che forse si chiamerà Jeep Jeepster e il futuro SUV compatto di Alfa Romeo, che sempre secondo i soliti bene informati si potrebbe anche chiamare Alfa Romeo Brennero.

Ecco un nuovo render che prova ad ipotizzare l’aspetto del futuro Fiat Uno Cross

A proposito di questo modello che forse si chiamerà Fiat Uno Cross, ma per il momento attendiamo conferme ufficiali che non sono ancora pervenute, nelle scorse ore registriamo un nuovo render pubblicato da KDesign e realizzato dal famoso artista digitale e designer automobilistico Kleber Silva, il quale ha provato a dire la sua su quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente il veicolo sarà mostrato al mondo intero da Stellantis presumibilmente entro la fine del prossimo anno.

Ricordiamo che al momento della nuova Fiat Uno Cross non sappiamo molto. Una sola volta il prototipo camuffato del SUV della casa italiana è stato immortalato in strada con la carrozzeria presa in prestito da Opel Mokka. E’ probabile che nei prossimi mesi a proposito di questo modello emergeranno maggiori dettagli.

Al momento sappiamo che avrà una versione completamente elettrica e che apparterrà alla famiglia Panda, quella che per intenderci si contrapporrà alla gamma di 500 e si proporrà sul mercato con auto low cost anche per quello che concerne le vetture elettriche al 100 per cento.

Come appare evidente in questo render l’autore si è ispirato al teaser relativo al futuro Jeep B-SUV. In effetti i due modelli avranno molte cose in comune e dunque una certa somiglianza sembra plausibile anche se sicuramente da un punto di vista del design il gruppo Stellantis cercherà di differenziare maggiormente i due modelli in maniera da evitare l’effetto clone che sicuramente non gioverebbe a nessuno dei due brand.

Ricordiamo infine che Fiat Uno Cross o come si chiamerà questo modello avrà mun ruolo fondamentale nel futuro di Fiat nei prossimi 10 anni. Molte delle nuove immatricolazioni del marchio di Stellantis deriveranno proprio da questo modello che insieme alla nuova Fiat Panda che arriverà nel 2024 e che forse sarà prodotta in Serbia si candida a diventare uno dei modelli più venduti in assoluto di Fiat sul mercato.

