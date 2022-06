Stellantis riduce la produzione di motori V6 a Trenton

Nelle scorse ore il gruppo Stellantis ha dichiarato che disattiverà una linea di produzione di motori presso il suo Trenton Engine Complex entro la fine dell’anno. L’annuncio arriva insieme alla conferma di un investimento da 24,7 milioni di dollari nello stabilimento sud del complesso per il riattrezzamento di una linea di motori flessibile, in grado di produrre le due varianti del motore Pentastar V-6 da 3,6 litri. L’impianto a nord sarà riutilizzato per il magazzino e altre esigenze non produttive.

Stellantis: a Trenton il motore V6 Pentastar sarà prodotto su una sola linea entro fine anno

La disattivazione è un segno di ciò che sta per accadere nella industria automobilistica con il passaggio ai veicoli elettrici. Stellantis ha annunciato piani per impianti di produzione di batterie a Windsor in Ontario e Kokomo in Indiana. Il gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato dal CEO Carlos Tavares aspetta che metà delle sue vendite negli Stati Uniti riguarderanno auto completamente elettriche entro il 2030 e il 100% entro il 2038.

La produzione di motori da 3,6 litri attualmente effettuata nello stabilimento nord sarà eseguita nello stabilimento sud. Nel 2011, la casa automobilistica ha lanciato il motore Pentastar per dotare i veicoli di alcuni dei suoi brand più famosi tra cui Chrysler, Jeep, Dodge e Ram, riducendo da sette opzioni V-6 ad appena una.

Il motore è stato aggiornato in maniera una maggiore efficienza soprattutto per quello che concerne il consumo di carburante nel 2016 e un altro aggiornamento dovrebbe essere lanciato per la produzione nel primo trimestre del 2023.

Ricordiamo che il gruppo Stellantis a marzo ha anche rivelato il suo nuovo motore Hurricane, suo sostituto del V6. L’Hurricane costruito presso lo stabilimento di Saltillo in Messico farà il suo debutto sul SUV full-size Jeep Wagoneer L entro la fine dell’anno. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa notizia nei prossimi giorni

