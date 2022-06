Alfa Romeo F1 Team estende importante partnership

Sauber Technologies e Alfa Romeo F1 Team ORLEN hanno esteso la loro partnership tecnologica con Additive Industries per altri tre anni. Sauber Technologies utilizza la piattaforma MetalFAB di Additive Industries per la produzione additiva dal 2017, con un conteggio attuale di quattro sistemi interni.

Sauber, Alfa Romeo F1 Team e Additive Industries insieme per altri tre anni

Quest’estate, entrambe le parti celebrano il quinto anniversario della loro partnership strategica a lungo termine per la produzione additiva di metalli. Con l’attenzione di entrambe le parti sulla produttività, la riproducibilità delle parti e la produzione in serie industriale, sono ansiose di continuare a spingere i confini della AM in metallo per produrre componenti cruciali leggeri per l’industria automobilistica, industriale e degli utensili.

Dall’inizio della collaborazione, Additive Industries ha consentito a Sauber Technologies di accelerare nel settore della produzione additiva dei metalli. Ciò ha fatto si che Sauber sia riuscita a ridurre i tempi di ciclo nella produzione di parti innovative per i propri modelli di galleria del vento, auto da corsa di F1 e attività di terzi.

Sauber Technologies fa parte del Gruppo Sauber e ha sede a Hinwil, in Svizzera. L’azienda è completamente focalizzata su attività di terzi, fornendo un servizio olistico per problemi di ingegneria complessi, dalla fase dell’idea ai prodotti finiti.

L’azienda può attingere dall’esperienza del suo personale dedicato e altamente qualificato e dal know-how generato in cinquant’anni di storia nel motorsport. Sauber è ampiamente conosciuta per le sue attività di corsa, comprese le corse di auto sportive e la Formula 1. Sauber sta gareggiando nella competizione di F1 con il suo team di F1 Alfa Romeo ORLEN con i piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

