Tavares sul divieto dei motori termici: “Loro decidono, noi eseguiamo”

Durante una visita al sito produttivo di Stellantis a Trémery, in Francia, Carlos Tavares ha reagito pubblicamente alla decisione dei 27 Stati membri dell’Unione Europea di vietare la vendita di nuovi veicoli con motori termici a partire dal 2035. “Non siamo né sorpresi né scioccati dalla decisione, siamo organizzati per affrontarla” ha esordito il boss del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA, proseguendo in modo più lapidario: “Loro decidono, noi eseguiamo”.

Più specifico nelle sue osservazioni, Carlos Tavares ha proseguito: ” La scelta di elettrificare il parco auto è una scelta politica e non industriale, ci atteniamo alla decisione”. Per rispondere ai produttori preoccupati per l’insufficiente domanda dei consumatori ai veicoli elettrici al 100 per cento, la Commissione ha anche raccomandato di sviluppare fortemente le stazioni di ricarica.

Una raccomandazione chiaramente sostenuta da Carlos Tavares, per il quale ” l’infrastruttura è alla base del numero di auto che vendiamo. Un consumatore non acquisterà un veicolo elettrico finché non sarà convinto che ‘Può caricarlo facilmente’, ha giustamente sottolineato il numero uno di Stellantis. “Siamo in procinto di aumentare l’autonomia dei nostri mezzi, la tecnologia avanza velocemente: dobbiamo però essere in grado di caricare le auto”, ha dichiarato il boss di Stellantis.

Stellantis è consapevole che nei prossimi anni dovrà essere autosufficiente e per questo sta investendo molto nei suoi stabilimenti. Il gruppo automobilistico vuole essere in grado di produrre auto elettriche senza dover dipendere dai fornitori. Inoltre l’obiettivo è quello di ridurre i costi di produzione di almeno il 40 per cento da qui al 2030.

