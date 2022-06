Stellantis pensa a come mettere al sicuro la sua produzione

Stellantis sta preparando piani strategici per garantire l’approvvigionamento energetico alle sue fabbriche in caso di problemi di approvvigionamento nel contesto della guerra in Ucraina, ha affermato mercoledì Carlos Tavares. La casa automobilistica è in trattative con le principali società energetiche per contrastare il rischio di una “stretta energetica”, ha aggiunto il suo amministratore delegato durante una visita in fabbrica nella Francia orientale. Tra le opzioni c’è la possibilità di produrre nei propri siti, da solo o con partner, la propria energia, ha aggiunto.

Stellantis sta preparando piani strategici per garantire l’approvvigionamento energetico alle sue fabbriche

Le dichiarazioni arrivano dallo stabilimento di Tremery in Francia dove oggi Carlos Tavares è stato in visita. Durante la visita il CEO ha evidenziato le trasformazioni nei due stabilimenti come prova dei progressi dell’azienda verso il raggiungimento delle sue ambizioni di elettrificazione Dare Forward 2030, che includono il raggiungimento 100% del mix di vendite di veicoli elettrici a batteria per autovetture (BEV) in Europa e il 50% del mix di vendite di BEV per autovetture e autocarri leggeri negli Stati Uniti entro il 2030. Dal 2018, l’azienda ha investito 2 miliardi di euro nelle sue attività di produzione francesi.

Gli aggiornamenti di Trémery-Metz rafforzano l’esperienza di Stellantis nella produzione di propulsori nei veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in (PHEV) e ibridi, supportando la necessità della società di una mobilità pulita, sicura e conveniente e facilitando la transizione dai veicoli con motore a combustione interna (ICE) ai BEV.

Attraverso investimenti in due joint venture chiave presso Trémery-Metz, Stellantis ha implementato una strategia di integrazione verticale progettata per aumentare il controllo della catena del valore dell’elettrificazione globale. Stellantis ha investito circa 2 miliardi di euro nella trasformazione della produzione francese.

Trémery-Metz riunisce il sito di Trémery, specializzato nella produzione di motori e propulsori elettrici, e il sito di Metz, dedicato alla produzione di cambi manuali a cinque e sei marce. Situata nel cuore dell’Europa, Trémery-Metz è radicata nella Mosella da oltre 45 anni. La sua posizione geografica ideale e l’immediata vicinanza alle autostrade consentono a Trémery-Metz di spedire migliaia di motori e cambi prodotti ogni giorno in tutto il continente.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il mercato crollerà se le auto elettriche non diventeranno più economiche