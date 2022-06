Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Zagato: un sogno in vendita

Una splendida Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Zagato della quinta serie, nata ad ottobre del 1931, è in vendita privata da RM Sotheby’s. La richiesta è di 1.75 milioni di sterline, pari a circa a 2.10 milioni di euro. Si tratta dell’esemplare con telaio numero 10814361. Questa vettura ha partecipato alla Mille Miglia del 1933, con Ramella al volante. Purtroppo fu costretta al ritiro, ma fino a Roma era seconda di classe e dodicesima assoluta.

L’auto ha una storia ben documentata ed è stata restaurata con grazia in anni recenti. Suo primo proprietario fu Piero Civita, residente in Liguria, che la comprò per 65 mila lire. Fino all’introduzione della 8C, l’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport con carrozzeria Zagato era la migliore auto sportiva italiana del suo tempo.

L’attuale proprietario dell’esemplare in vendita, ha acquistato la vettura nel 2015. Poi ha iniziato una ricostruzione attenta, esaltandone il profilo storico. Oggi è uno degli esemplari più originali esistenti. Questa vettura appartiene a una famiglia di modelli nobili, che hanno scritto pagine indelebili nella storia del “biscione”. Si tratta di creature mitiche, autentiche pietre miliari del marchio.

Le versioni Gran Sport si giovano dell’uso di un compressore volumetrico, che ne eleva la tempra prestazionale. Celebri le imprese sportive messe a segno dalle versioni spider firmate dal carrozziere milanese Zagato, il cui look coinvolge emotivamente. Ancora oggi l’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Zagato è una regina degli eventi rievocativi e della gare per auto storiche, dove la sua presenza fa brillare ulteriormente il parterre.

Il propulsore dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport by Zagato

La spinta fa capo a un motore a 6 cilindri in linea, da 1752 centimetri cubi di cilindrata. Questo cuore, progettato da Vittorio Jano, eroga una potenza variabile dagli 85 cavalli della versione “normale” ai 102 cavalli di quella a “Testa Fissa”, con testata fusa in blocco coi cilindri. Il tutto su un peso a secco nell’ordine degli 840 chilogrammi.

Notevoli le performance, in rapporto ai parametri del tempo. Esplicativa, in tal senso, è la velocità massima di 170 km/h: non male per la sua cubatura. L’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport giunse al debutto nel 1930. In quell’anno vinse la Mille Miglia, con Tazio Nuvolari al volante, ad una velocità media per la prima volta superiore ai 100 km/h. Dietro di lui giunsero le vetture gemelle di Achille Varzi, Giuseppe Campari e Pietro Ghersi. Un poker da sogno, cartina di tornasole di un dominio completo e indiscutibile.

Le triplette conseguite alla 24 Ore di Spa e al Tourist Trophy confermarono ancora di più la sua tempra agonistica. La quarta seria, giunta dopo di lei, si giovava di un telaio irrigidito e di freni a tamburo di diametro maggiorato da 320 a 400 millimetri. Diversi i miglioramenti tecnici, che però non le consentirono di ripetere la gloria alla “Freccia Rossa”. Tornando all’esemplare in vendita da RM Sotheby’s, questo prese forma nel 1931 ed appartiene alla quinta serie. Il suo taglio stilistico è inebriante, per il fascino che promana.

