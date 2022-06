Stellantis Vigo inizierà luglio con nuovi stop alla produzione

Lo stabilimento Stellantis di Vigo, come accade anche in altri stabilimenti del gruppo automobilistico nel nostro continente, subisce nuovamente stop alla produzione per mancanza di componenti. Gli stop si aggiungono a quelli già annunciati per questo mercoledì e giovedì nel Sistema 1 e la fabbrica si fermerà anche nel Sistema 2. L’attività non tornerà a Balaídos fino al prossimo lunedì.

Stellantis: lo stabilimento di Vigo si fermerà anche a luglio, annunciati nuovi stop

In particolare, anche System 1, che produce Peugeot 2008 e berline, non sarà attivo questo venerdì. Da parte sua, System 2, che produce veicoli commerciali leggeri, interrompe l’attività da mercoledì alle 14:00 e tornerà lunedì. Il direttore dell’impianto, Ignacio Bueno, aveva già avvertito la scorsa settimana che la mancanza di componenti “è un problema strutturale che sta colpendo ciclicamente”. La previsione in questo momento è che entrambi i sistemi tornino a lavorare lunedì alle 6:00.

Insomma una situazione di certo non facile per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel mese di gennaio dello scorso anno. Si spera naturalmente che le cose possano migliorare già a partire dai prossimi mesi anche se purtroppo al momento non vi sono certezze che le cose andranno effettivamente così nel breve periodo, come del resto anticipato anche dal numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares.

