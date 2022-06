Opel Crossland: prodotte già oltre 500 mila unità

Opel Crossland è stato sicuramente molto ben accolto dai clienti. Il SUV compatto con il fulmine è diventato un vero bestseller da quando è stato lanciato nel 2017. Ora il Crossland ha infranto la soglia delle 500 mila unità prodotte.

500 mila unità prodotte di Opel Crossland dal 2017: il SUV è un successo

Le ragioni del suo successo sono molteplici: con una lunghezza di soli 4,22 metri, Opel Crossland combina la massima variabilità degli interni con tanto spazio per tutta la famiglia. Ciò è assicurato, tra l’altro, dal sedile posteriore, che può essere suddiviso in un rapporto 60/40 e, a seconda della variante, può essere spostato fino a 150 millimetri in direzione longitudinale. In questo modo, il volume del bagagliaio passa da 410 a 520 litri in pochissimo tempo. Se i sedili posteriori sono completamente abbattuti, c’è spazio anche per 1.255 litri.

Numerosi sono anche i sistemi di assistenza che rendono la guida fuoristrada rilassata e sicura. Gli assistenti elettronici di serie includono il cruise control intelligente e il limitatore di velocità, l’assistente di corsia e il riconoscimento dei segnali stradali, nonché i luminosi fari full LED. Inoltre, sono disponibili sistemi come l‘avviso di collisione anteriore con frenata di emergenza automatica, rilevamento di pedoni e sonnolenza, display head-up, telecamera posteriore panoramica a 180 gradi, controllo di trazione adattivo IntelliGrip e molto altro ancora.

Opel Crossland non colpisce solo per la sua versatilità e le migliori tecnologie, ma anche per il suo look moderno. Perché dallo scorso anno guida nell’inconfondibile nuovo design Opel che include Vizor: sono visibili solo pochi elementi come il caratteristico fulmine Opel; la parte anteriore sembra fatta di un unico pezzo e sembra più ampia. La vista posteriore è progettata in modo chiaro e audace come un colpo d’occhio. Dall’inizio del 2021, Crossland porta con sicurezza il suo nome al centro del portellone.

Il modello di successo viene prodotto nello stabilimento spagnolo di Saragozza. Opel ha già annunciato che anche il successore, come ogni nuovo modello Blitz, sarà elettrificato. Dal 2028 in poi, Opel farà affidamento interamente sui veicoli elettrici in Europa.

