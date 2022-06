Jeep Gladiator inizia a essere distribuito in Brasile

Stellantis ha confermato il lancio del pickup Jeep Gladiator in Brasile all’inizio di maggio e non dovrebbe volerci molto per fare la presentazione ufficiale del modello in quel mercato. Quando ha annunciato l’arrivo di Gladiator nel mercato brasiliano, Jeep ha promesso di “ridefinire il segmento dei pickup” e di offrire differenziali fuoristrada senza precedenti. Tra i principali, segnaliamo le portiere e il tetto rimovibili, oltre a un parabrezza con funzione pieghevole e una fotocamera frontale fuoristrada per facilitare la visualizzazione di ostacoli e ambienti di difficile accesso, come i sentieri. La prima versione ad arrivare sarà la Rubicon.

Jeep Gladiator si accinge a debuttare nel mercato auto del Brasile

Jeep non conferma, ma scegliendo la versione Rubicon aggiunge che il motore sarà probabilmente il noto 3.6 V6 Pentastar a benzina da 285 CV e 35,9 kgfm di coppia. Sarà abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti, con trazione 4×4 ridotta e bloccaggi dei differenziali anteriori e posteriori. Un’altra opzione sarebbe il turbodiesel 3.0 V6 con 264 CV e 60,9 kgfm di forza, ma meno probabile.

Complessivamente, Jeep Gladiator misura 5,53 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza, 1,93 metri di altezza e ha un passo di 3,48 metri. La capacità di carico, a seconda della versione, raggiunge i 770 chili. Tutta la produzione è concentrata nello stabilimento nordamericano in Ohio, l’unico ad assemblare il modello e che lavora alla massima capacità per soddisfare l’elevata domanda.

I prezzi per acquistare il pickup di Jeep in Brasile sono ancora sconosciuti, ma dato che agirà come un modello di nicchia Gladiator non sarà di certo economico. Per fare un confronto, il fratello Wrangler – realizzato sulla stessa piattaforma – attualmente costa tra R $ 459.990 e R $ 484.990.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass: ecco l’offerta di giugno a 199 euro al mese con finanziamento