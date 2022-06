Ferrari F1: sessione di test con le nuove gomme Pirelli

La Ferrari ha messo a punto lo sviluppo degli pneumatici 2023 per la Pirelli. Ieri, venerdì 24 giugno 2022, la Scuderia ha sostenuto dei test al mugello con la monoposto di Formula 1, la F1-75, nella terza sessione di collaudi con le gomme prototipo dopo quelle adottate al Grand Prix dell’Emilia Romagna il 26 e il 27 aprile scorsi.

I piloti Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, si sono dato il cambio a bordo della rossa per portare avanti le operazioni che il forniture unico vuole introdurre sul tracciato il prossimo anno, evolvendo le ribassate da 18 pollici che hanno esordito nella stagione in corso con le vetture a effetto suolo.

Fra l’altro, i driver di Mattia Binotto hanno avuto occasioni di porre alla prova le coperture con una spalla anteriore più onda di quella attuale, nella consapevolezza dei tecnici guidati da Mario Isola che il carico aerodinamico andrà sensibilmente a crescere, quanto le compagini troveranno la chiave per controllare meglio gli effetti del porpoising.

Ferrari F1: sul banco di prova gli nuovi pneumatici Pirelli

Ricordiamo che i test Pirelli sono “chieci”, ovvero la squadra deve mettere a disposizione una macchina che abbia già corso, senza nuove soluzioni, in un assetto standard lungo la giornata così da favorire le comparazioni, nemmeno 7 giorni riguardo alle prove libere in Inghilterra.

Gli alfieri non ricevono ragguagli a proposito di costruzioni e mescole, bensì hanno l’unico compito di guidare con un ritmo costante. La Ferrari ha avuto la facoltà di girare sulla pista di casa, che ben si presta alla preparazione del GP di Gran Bretagna, in onda nel prossimo fine settimana. In seguito alla sessione di Imola divamparono le polemiche, con l’ingiusta accusa mossa a carico del team Ferrari di aver usato un fondo sperimentale (con il pattino), invece usufruito nella prima sessione di prove libere.

Se gli ingegneri si sono impegnati a registrare i dati inerenti alle gomme, gli addetti di Maranello hanno effettuato una serie di valutazioni su una pista differente da quella “stop and go” del Canada. Questa settimana non è in programma nessun in del calendario. Ma prima di veder scattare nuovamente il semaforo verde occorrerà attendere poco: il prossimo GP in Inghilterra dista meno di sette giorni.