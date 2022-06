Stellantis sospende la produzione a Melfi

Stellantis sospenderà la produzione dal 28 giugno al 2 luglio nel suo stabilimento di Melfi. Questo in quanto la casa automobilistica sta affrontando una carenza “strutturale” di semiconduttori. Un portavoce del gruppo franco italiano ha confermato le informazioni e ha affermato che le decisioni sono state prese a causa della carenza di microchip che dopo la pandemia sta causando non pochi problemi agli stabilimenti del gruppo ed in generale all’intero settore automobilistico.

Stellantis ferma la produzione anche a Melfi dal 28 giugno al 2 luglio

“Non prevediamo la stabilizzazione fino alla fine del 2022”, ha avvertito il portavoce. Stellantis realizza a Melfi Jeep Compass, Jeep Renegade e Fiat 500X. Questo annuncio arriva dopo quello della chiusura della produzione nei siti Stellantis a Rennes (Ille-et-Vilaine) e un’estensione della sospensione della produzione a Sochaux (Doubs).

Ricordiamo che in questa fabbrica a partire dal 2024 nascerà una nuova super linea dove verranno prodotte 4 nuove auto elettriche. Secondo indiscrezioni una di queste sarà la nuova Opel Manta mentre ci sarà anche una delle tre auto che in futuro arricchiranno la gamma di Lancia. Si dovrebbe trattare del crossover di segmento C. Tutte queste auto nasceranno sulla piattaforma STLA Medium e saranno proposte solo in versione elettrica.

Quando a Jeep Renegade e Fiat 500X la loro produzione con le future generazioni sarà spostata altrove. Si presume un futuro all’estero per entrambe con l’auto di Jeep che secondo indiscrezioni potrebbe essere prodotta in Spagna forse a Figueruelas. Di Fiat 500X invece per il momento non si sa nulla. Vedremo cos’altro emergerà nei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Stellantis, dalla nuova Peugeot 408 nascono le cugine “Fiat Duna” e Opel Monza [RENDER]