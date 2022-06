Stellantis chiude lo stabilimento di Rennes fino all’1 luglio

Arrivano brutte notizie per Stellantis dalla Francia. La produzione presso lo stabilimento del gruppo automobilistico (ex PSA) di Rennes-La Janais sarà interrotta mercoledì sera fino al 1 luglio a causa della carenza di semiconduttori, una misura che colpisce circa 2.000 dipendenti, hanno confermato i dirigenti dello stabilimento. “ Ci fermiamo stasera fino al 1 luglio compreso a causa della crisi dei semiconduttori. Dall’inizio di aprile siamo stati in grado di cavarcela e abbiamo lavorato a pieno ritmo”.

Stellantis costretta ad interrompere la produzione nel suo stabilimento di Rennes fino all’1 luglio

Situato vicino a Rennes, il sito di La Janais, costruito nel 1961, si estende su 138 ettari ed è uno dei principali stabilimenti francesi del gruppo. Il sito, dove vengono prodotti la Peugeot ​​5008 e la Citroen C5 Aircross, ha recentemente subito una temporanea interruzione della produzione a causa della carenza di fornitura di semiconduttori che ha colpito l’intera industria automobilistica. Si tratta purtroppo di un problema molto diffuso nel settore automobilistico. Non è la prima volta che Stellantis è costretta a fermare la produzione di un suo stabilimento per lo stesso problema.

A proposito di questo stop dello stabilimento di Stellantis a Rennes in Francia è intervenuto anche il sindacato CFDT che in una nota ha dichiarato: ” Anche se il nuovo C5 Aircross sta riscuotendo successo commerciale e la sua produzione è una priorità per il gruppo, il sito è costretto a interrompere la produzione per mancanza di componenti, in particolare nelle autoradio”. Il primo sindacato del sito ritiene che questa chiusura fosse “purtroppo prevedibile” mentre ” la fabbrica di Sochaux è chiusa già da una settimana “. Vedremo dunque che novità arriveranno dalla Francia per il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares nei prossimi giorni.

