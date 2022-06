Formula 1, GP Canada: Sainz si piega a Verstappen, Leclerc quinto

Max Verstappen si aggiudica il GP del Canada, reggendo agli attacchi della Ferrari di Carlos Sainz e incrementando il vantaggio nel Campionato del Mondo di Formula 1 2022. Sul gradino più basso del podio sale Lewis Hamilton. Superlativa prova in rimonta di Charles Leclerc, che scattato dal fondo della griglia ha chiuso in quinta posizione. A punti le due Alfa Romeo. Fuori Sergio Perez, Mick Schumacher e Yuki Tsunoda. Il prossimo appuntamento è fra due settimane a Silverstone, per il Gran Premio della Gran Bretagna.

GP Canada: Leclerc senza pace

Sull’isola di Notre Dame scatta benissimo Verstappen, che mantiene la testa della corsa. Sainz prova ad attaccare Alonso e porta a termine con successo l’attacco durante il terzo giro, usando l’ala mobile. Ora l’obiettivo è l’olandese della Red Bull.Leclerc dà avvio all’operazione rimonta. Con un motore fresco, il monegasco della Ferrari intende ricucire il margine dagli altri piloti. Intanto, Russell, autore di una qualifica disastrosa (segnata dalla decisione di montare le gomme slick) sale quinto ed è alle spalle del compagno di squadra Hamilton. Alla nona tornata Perez getta la spugna. Il messicano dei “bibitari” paga un guaio meccanico. Entra la virtual safety car. Verstappen effettua così il pit-stop, mentre Sainz prosegue. Quello del campione in carica è un jolly strategico importante, sull’unica Red Bull rimasta in gara.

Al termine della VSF comanda Sainz con un margine di 2”5 su Verstappen; tuttavia, Carlos non si è ancora fermato. Idem per Alonso, proprio dietro di lui. Ora 12esimo, Leclerc inizia ad avere i primi problemi nel mantenere il ritmo. Il #16 si trova macchine veloci, come quella di Bottas. Forte delle gomme più fresche, Verstappen infila Alonso e vede Sainz. Che gli cede la leadership al 20esimo giro, quando sostiene il pit-stop e rientra terzo. Nel frattempo, Mick Schumacher sventola bandiera bianca. Probabilmente si tratta di un guasto tecnico. È di nuovo tempo della VSF.

Sainz ripassa Alonso ed è secondo: tra lui e Verstappen il gap è di 9”4. Hamilton mette nel mirino Alonso ed è terzo. Approcciatosi al GP del Canada con le gomme dure, Leclerc viaggia su ritmi eccellenti, favorito dal minore traffico. Il monegasco, adesso sesto complice il pit di Alonso (penalizzato dal timing delle soste), spunta nello specchietto di Ocon. L’Alpine ha un assetto particolarmente scarico e sul dritto si dimostra velocissima. Charles persevera, nonostante la mancanza di grip. Davanti Verstappen accusa il degrado delle gomme e perde un po’ di margine su Sainz, aggressivo sui cordoli. Il distacco tra i due è inferiore agli 8” solo per poco. Le difficoltà di Leclerc nel superare continuano a condizionarne la performance in pista.

Bellissimo inseguimento di Sainz su Verstappen

Alla 41esima tornata conduce Verstappen, poi Sainz, Hamilton, Russell, Ocon e Leclerc. Nella successiva Charles entra ai box e monta le gomme medie. Peccato che non fili liscio il pit di 5”3. Perde terreno e rientra 12esimo. Poi è il turno di Verstappen e di Hamilton. Quindi, il leader è Sainz. L’alfiere di Maranello pare intenzionato ad andare fino in fondo con le stesse gomme. Il ritiro di Tsunoda (finito contro le barriere) e la conseguente safety car lo spingono al dietrofront. Con le gomme più fresche ha l’opportunità di riprovare l’offensiva su Verstappen. Si porta sotto il secondo e potrebbe sfruttare l’ala mobile. Dal canto suo, Max riesce a resistere impostando traiettoria di precisione chirurgica. In stato di grazia Leclerc, deciso a riprendersi dagli sfortunati episodi. Al giro numero 60 mette la freccia su Ocon ed è quinto.

L’inseguimento di Sainz su Verstappen regala emozioni. Sembra di assistere a uno dei tipici duelli fra Max e Leclerc. Una manciata di decimi divide i driver. La Red Bull si difende nel dritto mentre la Ferrari ha un vantaggio nei punti di trazione. Non lascia nulla di intentato Sainz, ma deve accontentarsi di chiudere secondo. Seguono Hamilton, Seguono Russell, Leclerc, Ocon, Alonso, Bottas, Zhou e Stroll. Per quanto riguarda la generale Verstappen è primo con 175 punti, seguito da Sergio Perez e Charles Leclerc rispettivamente con 129 e 126 punti. Quarto Russell con 111, quinto Sainz con 102. L’alfista Bottas presidia l’ottavo posto con 44.