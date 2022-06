Alfa Romeo Stelvio Restyling: ecco come cambia il SUV [Foto spia]

Alfa Romeo Stelvio Restyling è stato nuovamente avvistato in strada da Gabetz Spy Unit come si evince dalle foto che vi proponiamo in questo nostro articolo che sono state pubblicare sui social da Walter Vayr. Il modello rinnovato potrebbe essere rivelato quest’anno ed è possibile che ciò avvenga insieme al restyling della berlina Giulia.

Alfa Romeo Stelvio Restyling: arrivano nuove foto spia del SUV

Queste foto spia di Alfa Romeo Stelvio Restyling, ancora una volta mostrano che la maggior parte delle modifiche sembrano essere localizzate nella parte anteriore del modello e in particolare nei gruppi ottici. Questi hanno un look più aggressivo, con luci diurne a LED progettate per dare l’aspetto di tre elementi luminosi per lato come sulla nuova Tonale.

È probabile che Alfa Romeo Stelvio Restyling adotterà tecnologia LED a matrice come il Tonale, o almeno ai LED. L’attuale Stelvio utilizza fari bi-xeno sempre più rari ormai. Il paraurti anteriore appare invariato, a parte prese d’aria potenzialmente ridisegnate.

Alfa Romeo Stelvio, insieme alla sorella berlina Giulia, ha ricevuto un aggiornamento degli interni per il 2021 che includeva il sistema infotainment aggiornato, una console centrale rinnovata e materiali più premium. Non è chiaro se ci saranno modifiche successive all’interno, come l’adozione di un quadro strumenti digitale. Inoltre, non è chiaro se lo Stelvio riceverà modifiche sotto il cofano.

L’attuale Stelvio sarà la prima e l’ultima generazione con motori a combustione interna. A partire dal 2025 tutti i nuovi modelli dell’azienda saranno progettati esclusivamente per la propulsione elettrica. Le prime due auto solo elettriche di Alfa Romeo sostituiranno la Giulia e la Stelvio, entrambe basate sull’architettura STLA Large che supporta i formati a trazione posteriore e integrale. Il marchio venderà esclusivamente veicoli elettrici entro il 2027.

Vedremo dunque nelle prossime settimane a proposito di Alfa Romeo Stelvio Restyling cos’altro emergerà e soprattutto se si saprà finalmente con precisione quando il modello debutterà. Per il momento si presume che la presentazione possa avvenire entro la fine del 2022 mentre il lancio commerciale avverrà tra la fine dell’anno corrente e l’inizio del prossimo anno.

