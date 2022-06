In vendita la Fiat Tipo di Nigel Mansell

Anche un’anonima Fiat Tipo 1.8 DGT della prima serie (quella, per intenderci, prodotta dal 1988 al 1995) può guadagnare le luci dei riflettori sul mercato dell’usato, se l’esemplare in vendita è appartenuto a Nigel Mansell. Sulla piattaforma di Catawiki è proposta l’auto regalata nel 1990 da Cesare Romiti, allora amministratore delegato della casa torinese, al coriaceo pilota britannico, che stava disputando, in quel periodo, la seconda stagione con i colori Ferrari in Formula 1.

Il cadeau, come riferisce la prestigiosa rivista Ruoteclassiche, giunse per celebrare la milionesima Fiat Tipo costruita. L’asta relativa alla sua cessione è aperta. Secondo le stime dell’esperto di Catawiki, questa vettura dovrebbe valere fra 8 mila e 10 mila euro, ma le vendite all’incanto a volte sorprendono, in un senso o nell’altro.

Una Fiat Tipo davvero speciale

La consegna dell’esemplare, nelle mani di Nigel Mansell, avvenne il 9 settembre 1990, subito dopo il Gran Premio d’Italia di Formula 1, che l’asso britannico chiuse al quarto posto, dietro il vincitore Ayrton Senna, il compagno di squadra Alain Prost e il rivale austriaco Gerhard Berger. I quattro giunsero al traguardo raccolti in soli 6 decimi: quasi un arrivo in parata. Come dicevamo, quella proposta all’attenzione dei potenziali acquirenti è una Fiat Tipo 1.8 DGT. Si offre allo sguardo con una tinta insolita e specifica, legata alle origini di Nigel Mansell: il British Racing Green.

L’allestimento di questo esemplare, con guida a destra, è al top. Gli interni sono in pelle e ci sono tutti gli optional possibili, tetto apribile compreso. Ovviamente, nella stessa giornata, un’altra vettura simile, ma in tinta azzurra (colore da corsa della Francia), fu consegnata ad Alain Prost. Tornando all’auto di Nigel Mansell, questa fu immatricolata nel 1992, perché per più di un anno il leone d’oltremanica la conservò in garage, prima di venderla a un suo conterraneo, dopo aver percorso una manciata di miglia. Poi, altri passaggi di mano, con un transito persino in un museo. Oggi questa Fiat Tipo 1.8 DGT si propone alla tentazione degli appassionati, magari con l’ex pilota Ferrari nel cuore.

Foto | Catawiki