Maserati Grecale: pronto al debutto nel Regno Unito

Maserati ha scelto uno degli eventi automobilistici più prestigiosi per il debutto del nuovo Maserati Grecale Trofeo nel Regno Unito. Lanciato e presentato in Italia a fine marzo, questa sarà la prima volta che i clienti del Regno Unito potranno vedere il primo SUV di Segmento D del Costruttore del Tridente, affrontando la famosa salita del Festival of Speed di Goodwood.

Come per altri modelli della gamma, la Maserati Grecale è disponibile in vari allestimenti: GT, Modena e, l’allestimento più sportivo, Trofeo che rappresenterà la variante presente sul tracciato in salita del Goodwood Festival of Speed ​​di quest’anno. In linea con i piani recentemente annunciati dal costruttore in merito all’elettrificazione completa della sua gamma, Maserati Grecale sarà anche il primo modello a presentare in anteprima l’allestimento Folgore completamente elettrico a partire dal 2023: questo rende anche Grecale Folgore il primo SUV completamente elettrico nella storia di Maserati.

Grecale punta sull’innovazione, come dimostrano le nuove specifiche tecniche, in accordo ad esempio col sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant (MIA), l’infotainment di ultima generazione, il display comfort e l’Heads-up Display. Per completare l’esperienza di guida, la straordinaria dinamica con cinque modalità di guida configurabili (Comfort, GT, Sport, Corsa (solo Trofeo) e Off-Road) significa che è possibile passare dalla guida più user-friendly nel massimo comfort, alle potenti emozioni di estrema reattività.

L’arrivo di Maserati Grecale nel Regno Unito prosegue sulla scia dell’introduzione della MC20 lo scorso anno

Gli spettatori del Goodwood Festival of Speed ​​dello scorso anno hanno già assistito all’azione del nuovo motore Maserati Nettuno quando la supersportiva MC20 ha fatto il suo debutto dinamico in salita nella Supercar Run. La Maserati Grecale condivide questo motore, continuando a rappresentare una nuova era per Maserati. I visitatori del Festival potranno quindi vedere per la prima volta il Grecale in azione al Batch 6 Hill Climb.

La MC20 affronterà anche l’iconico percorso di 1,16 miglia per tutto il fine settimana nella corsa riservata alle Supercar. Si tratta della prima supersportiva a due posti a motore centrale del Costruttore del Tridente che vanta una velocità massima di oltre 325 km/h ed è la prima Maserati dotata di una monoscocca in fibra di carbonio, il che significa che l’intera vettura pesa appena 1.500 chilogrammi. Abbinata al suo potente motore Nettuno con tecnologia derivata dalla Formula 1, questa combinazione assicura un eccezionale rapporto peso/potenza per un’accelerazione sbalorditiva utile a coprire il canonico 0-100 km/h in 2,8 secondi.

Anche la nuovissima versione Spyder, l’attesissima Maserati MC20 Cielo, sarà presente al Festival per la prima volta in assoluto nel Regno Unito. La MC20 Cielo è stata lanciata il 25 maggio di quest’anno nella sua città natale, Modena, quindi questa sarà la prima opportunità per i clienti del Regno Unito di vedere questa nuova sportiva. Entrambi i modelli di Maserati MC20 saranno alloggiati nel Supercar Paddock per tutto il fine settimana.