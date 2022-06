Jeep produce e vende ancora la Grand Cherokee WK

Negli Stati Uniti Jeep sta ancora vendendo la Grand Cherokee in uscita insieme a quella nuova che ha debuttato nel mese di settembre del 2021. Grand Cherokee WK 2022, il nuovo-vecchio modello parte da 37.375 dollari e viene dunque offerto con uno sconto di 1.345 dollari rispetto al prezzo iniziale di 38.720 dollari del nuovo modello.

Negli USA Jeep vende ancora la Grand Cherokee WK ad un prezzo scontato

La Grand Cherokee WK 2022 è disponibile in tre livelli di allestimento: Laredo E, Laredo X e Limited, tutti disponibili con trasmissioni 4×2 o 4×4. Non ci sono molte opzioni per il gruppo propulsore, tuttavia, poiché il collaudato Pentastar V6 da 3,6 litri è l’unica opzione per il motore insieme alla trasmissione automatica 850RE a 8 velocità.

Al contrario, la nuova Jeep Grand Cherokee WL ha il V8 da 5,7 litri con 357 cavalli (266 kilowatt) e528 Newton-metri nella sua lista di opzioni. E, naturalmente, la nuova ibrida plug-in 4xe che utilizza un turbo quattro cilindri da 2,0 litri assistito elettricamente che sforna un totale di 380 CV (280 kW) e 637 Nm. Può viaggiare per circa 40 chilometri funzionando esclusivamente con energia elettrica.

Al momento non è chiaro fino a quando Jeep consentirà ai clienti americani di poter acquistare il vecchio modello di Grand Cherokee. La nuova generazione che da noi in Europa viene proposta solo in versione ibrida in quel mercato è in vendita dal mese di settembre del 2021. Questo significa che da un momento all’altro Jeep potrebbe benissimo decidere di dire stop definitivamente alla vecchia generazione. Quindi chi la preferisce alla nuova farebbe bene ad affrettarsi.

