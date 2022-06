Opel Mokka e Astra portano al debutto due nuove colorazioni

Oltre ad aver sviluppato due nuove auto molto interessanti (Astra e Mokka di nuova generazione), Opel ha anche creato due nuovi sorprendenti colori. Per esprimere al meglio il design offerto dal nuovo Mokka e dalla nuova Astra, la casa automobilistica tedesca ha scelto nuove colorazioni accattivanti: verde per il crossover e giallo per la compatta.

Nicole Heidt, Assistant Chief Designer, Color and Trim di Opel, ha dichiarato che i colori per le auto non devono solo soddisfare il cliente, ma devono anche corrispondere alle dimensioni e alla forma della vettura. Un modello di classe compatta come l’Astra di nuova generazione è più adatto a sofisticati colori mica o metallici che sono anche molto popolari tra i clienti in quel segmento di mercato.

Opel Mokka e Astra: le nuove generazioni dei due modelli vengono fornite con due nuove colorazioni

All’inizio dello sviluppo della vettura, il team Marketing di Opel ha lavorato con la divisione Design, affermando che la sesta generazione dell’Astra fosse disponibile in giallo. Questo vanta una lunga tradizione come colore all’interno del brand, ora di proprietà di Stellantis.

Con un colore completamente nuovo, Heidt ha iniziato il processo di creazione con la ricerca sulle tendenze cromatiche utilizzando strumenti professionali. Aggiungendo anche la propria esperienza, ha iniziato a creare una nuova tonalità di giallo più scura per la nuova Opel Astra.

Dopodiché, la responsabile ha portato le sue idee nel reparto vernici dove ha realizzato personalmente la configurazione per creare il nuovo colore. Usando un becker da 200 ml e alcuni grammi di varie vernici per rifiniture automobilistiche di un fornitore leader, ha miscelato ingredienti fino a quando non ha avuto il risultato sperato.

Successivamente, la designer ha preparato un collage di immagini e vari campioni del colore per presentarlo al Design management e al Marketing. Dopo aver ottenuto l’approvazione, Heidt ha realizzato campioni per il fornitore nello stabilimento di Rüsselsheim.

Opel sostiene che il processo di sviluppo di un nuovo colore per un nuovo modello può richiedere fino a quattro anni mentre la nuova vernice deve essere pronta per essere spruzzata dai robot 12 mesi prima dell’inizio della produzione. Il giallo scelto come colore di lancio da Opel per la nuova Astra si è rivelato perfetto all’inizio del processo.

Nel caso del nuovo Opel Mokka, il marchio tedesco ha cercato un nuovo colore audace e sportivo. La ricerca condotta da Nicole Heidt ha mostrato che il verde era parecchio di tendenza. Inoltre, è il colore perfetto per un veicolo elettrico come il Mokka-e.

Il brand tedesco punta alla mobilità sostenibile anche attraverso la verniciatura

Veicoli elettrificati come il Mokka-e e l’Astra ibrida plug-in sono solo due dei modi con cui la casa automobilistica tedesca contribuisce alla mobilità sostenibile. Anche la vernice ha un suo ruolo da svolgere. Ad esempio, il nuovo Kult Yellow dell’Opel Astra viene applicato nello stabilimento di Rüsselsheim dove le emissioni del reparto di verniciatura sono state notevolmente ridotte.

La fabbrica attualmente utilizza il metodo di verniciatura 3-Wet, che rimuove una fase di asciugatura completa dal processo. Rispetto ai processi di verniciatura convenzionali, questo riduce le emissioni annuali di CO2 di circa 2200 tonnellate, garantendo allo stesso tempo elevati livelli di protezione dalla corrosione e dalla scheggiatura della pietra. Infine, il consumo annuo di acqua si riduce di circa 1800 m³.