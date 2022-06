Stellantis leader nella vendite di auto elettriche e ibride in Portogallo

Secondo i dati ACAP, Stellantis è leader nel mercato delle auto elettriche e ibride plugin in Portogallo a maggio e in tutto il 2022. Ogni 4 auto elettrificate vendute in quel paese una è del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares. Ciò mostra la posizione di leadership del Gruppo in questo mercato ( analogamente a quello che accade Spagna ) e la realizzazione delle ambizioni espresse nel piano strategico “Dare Forward 2030” per diventare un “campione” nella vendita di veicoli a emissioni.

Stellantis leader in Portogallo nella vendita di auto elettriche e ibride

Con una quota di mercato del 26,1 per cento nel mercato LEV – veicoli a basse emissioni – Stellantis guida la classifica di quel paese per quanto riguarda le vendite di veicoli elettrici a batteria BEV e PHEV (Plug-in Hybrid) a maggio, consegnando 667 di queste auto ai clienti durante questo periodo.

Inoltre, l’azienda ha posizionato quattro modelli tra i primi otto del mercato BEV. Questi includono Citroën ë-C4, Peugeot e-2008, Peugeot e-208 e la Nuova Fiat 500 in versione elettrica – e due modelli nella top five del mercato PHEV – la Citroën C5 Aircross e la Peugeot 308.

In termini di risultati cumulati dall’inizio dell’anno, anche qui è chiara la leadership di mercato del Gruppo Stellantis in Portogallo. Con 2.600 auto elettrificate consegnate ai clienti, una quota di mercato del 20,5%, Stellantis è leader nelle vendite nazionali di veicoli a basse emissioni se combinati per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Una leadership che si ripete sia per le autovetture che per i furgoni.

Stellantis attualmente vende più di 40 modelli elettrificati dei marchi Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot in Portogallo. L’offerta copre praticamente tutti i segmenti di mercato.

Ma non solo le auto elettrificate sono scelte con entusiasmo dai clienti. Considerando l’intero mercato automobilistico portoghese e tutti i tipi di motore, Stellantis si è distinta ancora una volta a maggio come leader assoluto con 3.790 unità consegnate ai clienti, che rappresentano una quota di mercato del 26,4%. Nel segmento delle autovetture il gruppo guida con il 25,8% – grazie a 3.285 veicoli venduti – e nel segmento dei veicoli commerciali leggeri – 31,1% – quota di mercato grazie a 505 auto immatricolate.

Il risultato cumulativo delle vendite dall’inizio del 2022 non è meno impressionante. Stellantis è responsabile della consegna di 20.299 nuovi veicoli ai clienti, ovvero il 29,1% della quota di mercato. Nel caso delle autovetture tale quota è stata del 26,5%, con 15.888 unità consegnate, e nel caso dei veicoli commerciali leggeri, la quota di mercato del Gruppo è salita al 45,1%, con 4.411 veicoli immatricolati.

A maggio, Peugeot è stata ancora una volta il marchio leader nel mercato portoghese, considerando sia le autovetture, con 1.321 unità consegnate e una quota di mercato del 10,4%, sia in combinazione con i veicoli commerciali leggeri, con un totale di 1.522 auto immatricolate, tradotto in una quota di mercato del 10,6%.

Per quanto riguarda l’intero 2022, Peugeot è leader tra le autovetture con 6.944 auto vendute (quota di mercato raggiunta 11,7%), leader anche tra i veicoli commerciali leggeri con 1.763 auto (quota di mercato del 18,0%) e tenendo conto del totale delle vendite passeggeri auto con mezzi per le consegne, che si traduce in una quota di mercato del 12,6%, grazie all’immatricolazione di allora di 8.757 esemplari.

Nel mercato BEV (tutto elettrico), Peugeot è in testa da inizio anno con 613 unità e una quota di mercato del 10,2%. Citroën, invece, è stato il marchio che ha venduto più auto elettriche a maggio. Il marchio francese è stato per la prima volta in testa alla classifica delle vendite di BEV, con 152 auto a emissioni zero vendute. Ciò si è tradotto in una quota di mercato dell’11,5%.

Il modello 100% elettrico più venduto in Portogallo a maggio 2022 è stato, come in Spagna, la Citroën ë-C4. Un totale di 147 unità sono state vendute lì il mese scorso. Anche il quad 100% elettrico Ami rimane in prima linea nel mercato portoghese, guidando l’intero segmento dei quadricicli a maggio con 40 unità vendute, una quota di mercato fino al 30,5%. Ad oggi, nel 2022, Citroën ha consegnato al mercato portoghese 185 esemplari del quadriciclo elettrico.

