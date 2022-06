Peugeot leader nella vendita di auto elettriche in Spagna a maggio

Peugeot si conferma marchio leader di mercato nel segmento delle auto elettriche e ibride in Spagna. La casa automobilistica del Leone detiene la prima posizione sia per i veicoli elettrici (BEV), con 203 immatricolazioni e una penetrazione dell’8,8 per cento in questo segmento, sia per gli ibridi plug-in (PHEV), dove il marchio ha registrato 539 immatricolazioni e ha raggiunto una quota di mercato dell’11,3 per cento.

Peugeot si conferma leader nelle vendite di veicoli elettrici e ibridi in Spagna

In termini di modelli, la Peugeot 3008 Hybrid è stata il veicolo elettrificato più venduto in Spagna a maggio. Il SUV ibrido plug-in (PHEV) della casa automobilistica del Leone ha chiuso il mese con 375 immatricolazioni e una quota di mercato del 7,9 per cento.

Peugeot ha una delle offerte di auto elettriche più complete e diversificate sul mercato, con autovetture che competono in un’ampia varietà di segmenti e tutti i modelli di veicoli commerciali. Attualmente, la gamma del marchio è elettrificata per l’80 per cento.

La tecnologia PHEV di Peugeot è presente in berline, crossover e SUV, che combinano prestazioni elevate con zero vibrazioni, zero emissioni e zero rumorosità per un’autonomia fino a 59 km (secondo WLTP) in pura modalità elettrica. L’offerta è incentrata sul piacere di guida, che è molto ben accolto dal mercato spagnolo, come dimostra il primo posto del marchio in questa categoria con 539 immatricolazioni e una quota di mercato dell’11,3 per cento.

L’impegno di Peugeot nello sviluppo dei veicoli elettrici ha successo anche in Spagna, come dimostrano le oltre 200 immatricolazioni a maggio, che rappresentano l’8,8% di questo segmento di mercato. La nuova generazione di autovetture “zero emissioni” è rappresentata da modelli come la e-208 e la e-2008, a cui vanno aggiunte le versioni elettriche della gamma dei veicoli commerciali leggeri: Peugeot e-Rifter ed e-Partner, prodotto a Vigo, e da e-Traveler, e-Expert ed e-Boxer.

Insomma sicuramente una buona notizia per il marchio francese del gruppo Stellantis che nei prossimi mesi spera di consolidare ulteriormente la sua leadership di mercato in quel pese.

