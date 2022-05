Alfa Romeo F1 Team ORLEN lancia una nuova partnership

Alfa Romeo F1 Team ORLEN ha annunciato un nuovo accordo di partnership con AximTrade, un premiato fornitore di servizi finanziari specializzato nel trading Forex e CFD. Con sede a Singapore e con una presenza in 11 paesi e oltre, AximTrade si impegna a rimodellare il settore del trading per i suoi partner e clienti. La partnership con Alfa Romeo affianca il marchio di fama mondiale del team a una delle società più interessanti nel trading Forex e CFD.

Alfa Romeo F1 Team ORLEN nuovo accordo di sponsorizzazione

Frédéric Vasseur, Team Principal dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN: “Il mondo dei servizi finanziari e della Formula 1 possono sembrare distanti, ma hanno molto in comune: entrambi sono regni ad alta pressione guidati dalla tecnologia in cui le prestazioni dipendono in definitiva dal fattore umano. AximTrade condivide con noi la loro filosofia: perseguono l’innovazione per il risultato finale, e questo è un punto importante che collega entrambe le società. Siamo orgogliosi di accoglierli nella nostra famiglia e non vediamo l’ora di essere con loro in questa stagione”.

Kelvin Tang, CEO di AximTrade: “AximTrade è orgogliosa ed entusiasta di essere Partner Ufficiale dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN, un marchio di fama internazionale. Questa partnership convalida i valori che abbiamo – riconoscendo la nostra spinta a essere impareggiabili, audaci e a rimanere dediti a essere all’avanguardia nella tecnologia e nell’innovazione. È evidente che la scuderia del Biscione spinge i limiti e supera se stesso in ogni gara e non vediamo l’ora di vivere insieme una stagione esaltante”.

