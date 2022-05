Stellantis: il gruppo ha annunciato importante nomina

Giovedì il gruppo automobilistico globale Stellantis ha fatto un annuncio importante. La società che a livello globale è guidata dal CEO Carlos Tavares ha dichiarato infatti di aver nominato Rahul Rajupalepu come nuovo capo del suo hub digitale globale in India. Rajupalepu succede a Karim Lalani che ha assunto un nuovo ruolo di Chief Technology Officer – North America ICT and Digital all’interno del Gruppo Stellantis.

Importante nomina per Stellantis in India

Rajupalepu si unisce a Stellantis con quasi tre decenni di esperienza nel settore IT e ha ricoperto diverse posizioni di leadership nei settori automobilistico e BFSI (Banking and Financial Services Industries). Nel suo nuovo ruolo Rajupalepu sarà responsabile di guidare e guidare la crescita del business del centro per accelerare le iniziative di trasformazione digitale e costruire una profonda esperienza tecnologica per Stellantis a livello globale.

“Con il suo track record di leadership in centri di capacità globali, esperienza tecnologica ed esperienza nel settore, riteniamo che Rahul sia la scelta ideale per guidare l’ hub digitale globale di Stellantis nel suo prossimo capitolo di crescita”, ha affermato Daria Colvett, CIO di Stellantis North America ICT e digitale.

Il centro con sede a Hyderabad ospita un team di oltre 500 ingegneri qualificati con forti competenze in varie abilità digitali, iniziative di trasformazione digitale e aree di sicurezza informatica. L’hub digitale globale in India è stato istituito per costruire un centro di talenti per guidare il futuro digitale delle operazioni Stellantis in tutto il mondo. Il gruppo Stellantis nasce dalla fusione tra il conglomerato italo-americano Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo francese PSA.

Ricordiamo che l’India è considerato un mercato fondamentale per il gruppo automobilistico che nei prossimi anni investirà parecchio in quel paese e lancerà numerose nuove auto. In particolare saranno i marchi Jeep e Citroen a trainare la crescita del produttore in quel paese.

