Fiat ha un nuovo direttore in Serbia

Il gruppo Stellantis ha annunciato che Jovica Jovanović è stato nominato nuovo direttore industriale nello stabilimento produttivo di Fiat a Kragujevac. Jovanović sta tornando a guidare le operazioni di fabbrica dopo aver maturato molta esperienza internazionale avendo ricoperto il ruolo di direttore globale dell’ingegneria e direttore regionale per l’Europa delle unità aziendali e della produzione di utensili presso Preseraj.

Jovica Jovanović è stato nominato nuovo direttore nello stabilimento produttivo di Fiat a Kragujevac

Il direttore di Fiat Chrysler Automobiles Serbia e Head of Global Corporate di Stellantis Corporation, Silvia Vernetti, ha ricordato che il 28 aprile Stellantis ha annunciato il lancio a Kragujevac di una nuova piattaforma per auto elettriche che produrrà veicoli elettrici compatti, a partire dalla metà del 2024.

“Ciò significherà che l’azienda avrà raggiunto l’obiettivo delle vendite di veicoli elettrici a batteria combinata in Europa entro la fine di questo decennio e raggiungerà zero emissioni di carbonio entro il 2038″, ha affermato Vernetti e ha aggiunto che la Serbia e il suo stabilimento di Kragujevac giocheranno un ruolo chiave nel piano strategico aziendale Dare Forward 2030.

Ricordiamo che in questa fabbrica nel 2024 si dice possa essere prodotta la nuova Fiat Panda elettrica. Successivamente dovrebbe arrivare un secondo modello a zero emissioni. Non è chiaro se si tratterà di un veicolo sempre di Fiat oppure di un altro dei brand che fanno parte del gruppo Stellantis. Maggiori informazioni arriveranno nei prossimi mesi.

“Jovica è la persona giusta al momento giusto e la sua nomina dimostra la leadership serba in questo progetto”, ha affermato Francesco Ciancia, direttore della produzione dei cluster del segmento medio e basso per la più ampia regione europea a Stellantis. “È un manager esperto con una comprovata esperienza nel settore automobilistico, che ha maturato in diverse posizioni tecniche e manageriali in Serbia, Italia e Francia.”

“In Serbia stiamo implementando un nuovo progetto, parte di un concetto di produzione con diversi siti produttivi in ​​Europa e sviluppando una nuova piattaforma per i nostri veicoli del futuro nel segmento medio-basso, e Kragujevac diventerà un hub strategico connesso per il successo industriale di questa iniziativa. La leadership acquisita da Jovica nella sua carriera manifatturiera internazionale, le sue capacità e personalità saranno fattori chiave di successo per costruire relazioni di fiducia con dipendenti e fornitori mentre ci prepariamo per i nuovi lanci.”

Ti potrebbe interessare: Fiat Tipo Hybrid: la popolare vettura della principale casa italiana offerta a 295 euro al mese con gli incentivi statali