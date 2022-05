Stellantis: è la peggiore nei rapporti con i fornitori negli USA

Stellantis ha i peggiori rapporti di lavoro con i fornitori automobilistici nordamericani tra le prime sei grandi case automobilistiche. Questo almeno secondo uno studio annuale basato sulle percezioni dei fornitori.

Stellantis ultima nella classifica che tiene conto dei rapporti con i fornitori

Mentre tutte e sei le case automobilistiche – Toyota, Honda, General Motors, Ford, Nissan e Stellantis – hanno mantenuto le loro posizioni rispetto ai loro concorrenti nel 22esimo studio annuale sull’indice delle relazioni di lavoro dei fornitori OEM automobilistici nordamericani di Plante Moran, Stellantis ha visto il cambiamento più significativo, precipitando a 42 punti da 128 sull’indice che va da 0 a 400 punti.

Toyota, la top performer, è scesa di 2 punti a 345. Honda è salita di 18 punti a 334, GM è scesa di 2 punti a 287, Ford è scesa di 7 punti a 242 e Nissan è aumentata di 8 punti a 219, secondo un comunicato stampa.

Lo studio è stato basato sulle interviste rilasciate da 673 venditori di 436 fornitori di livello 1, che rappresentano 41 dei primi 50 fornitori nordamericani. I risultati includono i dati di 2.226 situazioni di acquisto, come sistemi frenanti per Ford, pneumatici per Toyota e sedili per GM, afferma il comunicato.

Lo stato delle relazioni tra case automobilistiche e fornitori è importante per gli acquirenti di auto medi, secondo Dave Andrea, responsabile di Plante Moran’s Strategy and Automotive and Consulting Practice. I fornitori forniscono gran parte del contenuto di ogni nuovo veicolo.

“Se si pensa che la base di fornitura fornisce il 70% in più o in meno del valore di un veicolo, è incredibilmente importante dal punto di vista di quali tecnologie ci sono in quei veicoli, qual è il costo di tali tecnologie, quale è la qualità di queste ”, ha detto Andrea. “Quando si guarda alla catena del valore, la base di fornitura sta creando le nuove innovazioni, il nuovo software e determinando davvero il costo dei veicoli, perché il 60-70% del valore del veicolo è prodotto dalla catena di approvvigionamento .”

L’anno scorso, con le interruzioni della catena di approvvigionamento e il persistente problema della pandemia di coronavirus, è stato duro per l’industria automobilistica e ciò ha causato tensioni tra alcune case automobilistiche e i loro fornitori, creando un costo, ha affermato Andrea, osservando che il passaggio all’elettrificazione potenzialmente aggiunge ancora più tensione negli anni a venire. Il portavoce di Stellantis Jodi Tinson, ha detto che la società non commenterà lo studio.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: investimento da 266 milioni di euro nelle sue fabbriche spagnole