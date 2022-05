La Nuova 500 celebra la bellezza italiana con “Dolce Vita by Design”

FIAT lancia la campagna multisoggetto “Dolce Vita by Design” che celebra la bellezza dell’Italia, il design senza tempo e l’esperienza gioiosa di guidare la Nuova 500, il Made In Italy icona che è un prodotto della creatività e dell’ingegno del paese. Diretto da Caterina Viganò per lo studio Black Mamba, lo spot mostra una serie di paesaggi fantastici con in sottofondo una splendida nuova versione dell’“Amarcord” di Nino Rota del maestro Flavio Ibba.

Nuova 500: lanciata nuova campagna pubblicitaria che celebra la bellezza italiana

Lo spot è un chiaro invito a portare sempre un pezzo di bellezza italiana lungo il viaggio, qualunque sia la destinazione del viaggio. La dolce vita italiana sarà così vista in tutto il suo splendore, e l’eleganza di questo stile di vita unico è perfettamente rappresentata dallo stile iconico del gioiello più prezioso della FIAT, creato nel 1957 e ancora oggi simbolo del Design Made in Italia.

Oggi, a fronte di una maggiore spinta verso la mobilità verde, la Nuova 500 propone un innovativo powertrain 100% elettrico che garantisce divertimento, sostenibilità ed efficienza. È quindi la city car perfetta e a disposizione di chi ha a cuore sia l’ambiente che un design moderno e distinto.

Protagonisti della campagna sono i tre corpi della Nuova 500. L’accattivante hatchback, che sta guidando la transizione del brand verso l’energia verde, è al centro del primo soggetto “Scenario”, mentre la versione cabrio, da sempre sinonimo della libertà di viaggiare nella natura è presente nel secondo episodio, “Sunshine”.

La trilogia si conclude con lo spot “Welcoming” che vede protagonista l’innovativa Nuova 500 3+1, con la sua “porta magica” che facilita l’accesso ai sedili posteriori per affrontare facilmente le attività quotidiane.

Le tre versioni, ognuna a modo suo, permettono di godere della bellezza dell’Italia e di vivere a pieno la spensieratezza italiana nel DNA della Nuova 500, progettata e realizzata a Torino per restare sempre attuale in tutto il mondo.

