Stellantis protagonista al Company Car Drive 2022 con i suoi brand

Si è conclusa ieri l’edizione 2022 del Company Car Drive, andato in scena presso l’Autodromo Nazionale di Monza il 18 e 19 maggio. Questo evento consente ai fleet manager di acquisire direttamente dal personale tecnico commerciale delle case automobilistiche gli highlight tecnici e le informazioni economiche necessarie al processo decisionale delle acquisizioni.

Stellantis ha riscontrato un grande successo grazie ai suoi modelli e ha partecipato alla manifestazione con Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot. Riflettori erano puntati sulle principali novità del gruppo automobilistico italo-francese esposte presso lo stand e disponibili per i test drive: Alfa Romeo Tonale, Citroën C5 X, Opel Astra e Peugeot 308 SW.

Stellantis: il gruppo ha partecipato al Company Car Drive 2022 con la sua gamma

Questo dimostra come l’ampia scelta dei veicoli elettrificati di Stellantis garantiscano soluzioni innovative per soddisfare le esigenze della clientela B2B, confermando un’attenzione particolare all’impatto ambientale. Il gruppo è in grado di coprire il 100% delle richieste del mercato grazie a una strategia che valorizza il DNA specifico di ognuno dei suoi brand iconici.

Il Tonale è il C-SUV che segna la metamorfosi ibrida del Biscione, omaggio che esercita sempre un grande fascino. Una vettura aziendale è un benefit mentre un’Alfa Romeo è qualcosa di più: è un autentico oggetto di desiderio. Tuttavia, il nuovo Tonale ha insieme la nobile sportività del DNA di Alfa Romeo e mostra un design inconfondibilmente italiano e tecnologia, software e sistemi di elettrificazione ai massimi livelli.

La nuova Peugeot 308 è una best-seller nel mondo fleet che continuerà a sostenere i brand nel processo di elettrificazione, nelle versioni station wagon e hatchback a cinque porte. È stata mostrata anche la nuova Citroën C5 X di segmento D che rappresenta un modello controcorrente e innovativo e si distingue per il comfort assoluto. È capace di offrire le tecnologie più avanzate, come le sospensioni attive Citroën Advanced Comfort della versione plug-in hybrid, i sedili Citroën Advanced Comfort e l’Extended Head Up Display. Abbiamo di fronte una vettura particolarmente adatta ai viaggi lunghi e confortevoli, in puro stile Citroën.

La nuova Opel Astra è uno dei simboli del mondo fleet, forte di 30 anni di storia espressi da sei generazioni di successo. Con il suo design puro e audace, le tecnologie di assistenza mai viste e i propulsori ibridi plug-in, la vettura anticipa la versione 100% elettrica che debutterà nel 2023 con il nome di Opel Astra-e.

Oltre alle vetture citate, Stellantis ha proposto per i test drive al Company Car Drive 2022 altre vetture: Citroën Ami, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Jeep Renegade e Compass 4xe, Fiat E-Scudo ed E-Ulysse, Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered), Opel Mokka-e e Grandland Plug-In Hybrid, DS 4, DS 9, Fiat 500 Elettrica e Jeep Wrangler 4xe.