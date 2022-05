Citroën C3 ELLE: svelata la nuova edizione speciale della best-seller

Citroën prosegue la sua collaborazione con la ELLE, presentando una nuova edizione limitata della C3 chiamata Citroën C3 ELLE.

La casa automobilistica francese ha deciso di arricchire ancora una volta la gamma della sua best-seller invitando l’iconico brand femminile ad apporre sulla vettura la sua firma “Since 1945 & forever” stampata con sobrie lettere bianche su nastro nero, in riferimento al primo numero della rivista pubblicato il 21 novembre del 1945.

Citroën C3 ELLE: ecco la nuova versione speciale della city car

Questa partnership tra i due marchi francesi iconici nasce da un’idea condivisa che punta a valorizzare la donna attraverso le tendenze della moda, l’eleganza, il benessere e le tematiche sociali.

Sandrine Gay, direttrice di ELLE License Collection, ha dichiarato che il marchio ELLE è sempre accanto alle donne da ormai 77 anni e le accompagna in tutti gli ambiti della loro vita proponendo un approccio esclusivo e senza precedenti alla moda, alla bellezza, alla cultura e al lifestyle. Questa collaborazione si inserisce in una filosofia condivisa con Citroën, quella di valorizzare tutte le donne nella loro eleganza, nelle loro abitudini e nella loro vita quotidiana.

Con la sua modernità e la sua personalità, la nuova C3 ELLE incarna perfettamente lo stile di vita delle donne attive e invita a concepire la mobilità urbana come stile, ottimismo e sicurezza. La nuova versione speciale si caratterizza per la sua carrozzeria bicolore di serie, come la scelta fra due colori per il tetto (bianco o nero) che fanno riferimento ai colori del logo ELLE.

Il nero è sinonimo di eleganza e di distinzione mentre il bianco di purezza e di sobrietà. La carrozzeria, invece, può essere dipinta in Sand, Polar White, Steell Grey, Platinum Grey e Perla Nera Black.

Disponibile anche il nuovo Pack Color Mat Silver Blue

Il marchio di Stellantis intende aumentare il potere di seduzione della sua vettura proponendo un nuovo Pack Color Mat Silver Blue, un blu ghiaccio intenso con riflessi metallizzati che conferiscono freschezza e modernità alla vettura e si abbinano perfettamente con tutte le tinte della carrozzeria.

Esternamente troviamo dettagli colorati sugli inserti degli airbag, sui profili dei fari fendinebbia e sulla personalizzazione per tetto, per abbinare perfettamente la Citroën C3 ELLE ai colori più attuali. La firma ELLE Since 1945 & forever personalizza diversi elementi della vettura, sia all’esterno che all’interno. Il nastro ELLE in bianco e nero è abbinato a caratteri tipografici precisi per caratterizzare appieno la sua epoca.

Il profilo della personalizzazione del tetto include il nastro e il suo slogan. L’adesivo del tetto presenta un gioco di contrasti ed effetti opachi, a seconda del colore scelto, per evidenziare alcuni elementi. Con il tetto bianco, l’effetto opaco appare sul bordo della capsula a grana blu per attenuare la tinta e conferire un aspetto più omogeneo. Su quello nero invece, il nastro è stato reso opaco per far risaltare il logo ELLE.

La customizzazione continua nell’abitacolo con un ambiente perfettamente coerente con il nuovo Pack Color Mat Silver Blu che riveste i sedili Advanced Comfort bicolore. Il rivestimento principale è un tessuto Light Prussian Grey che conferisce luminosità all’abitacolo mentre la parte superiore dello schienale p realizzata in Alcantara Wind Grey, un grigio blu scuro.

Una striscia decorativa personalizzata con il motivo rivisitato degli chevron aggiunge riflessi satinati bluastri per distinguere la parte superiore dello schienale dal resto della seduta. La plancia è stata arricchita da alcantara. Il suo colore Matt Wind Grey contrasta con i bordi blu metallizzato effetto smerigliato del color pack.

Un piccolo dettaglio curato è la doppia impuntura a vista verticale nello stesso blu che rappresenta una caratteristica discreta e chic sull’alcantara. Il monogramma ELLE appare per intero sullo sfondo in tinta unita dei tappetini, incorniciati da un nastro nero con lo slogan bianco.

Si basa sulla versione Shine con motore PureTech da 110 CV

Basata sulla versione Shine, la Citroën C3 ELLE viene fornita con retrocamera, cerchi in lega Vector Diamantati da 17”, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, vetri posteriori oscurati, volante in pelle e quadro strumenti digitali con finiture cromate.

Sotto il cofano trova posto il motore benzina PureTech 110 S&S che può essere abbinato sia a un cambio manuale a 6 marce che a quello automatico a 6 rapporti. La nuova edizione speciale sarà ordinabile in Italia dal 1° luglio mentre arriverà nelle concessionarie Citroën a partire da settembre 2022.