Stellantis: grossi investimenti in Spagna per la produzione di auto elettriche

Stellantis presenterà al governo spagnolo un progetto per la produzione di auto in cui prevede una serie di investimenti nei suoi tre stabilimenti spagnoli: a Vigo, Figueruelas (Saragozza) e Madrid. L’investimento nello stabilimento di Saragozza, dove l’azienda assembla la Opel Corsa, sarà di circa 230 milioni di euro. In questa fabbrica si vocifera che sarà spostata la produzione di Peugeot e-208 e della nuova Lancia Ypsilon.

Stellantis: grossi investimenti in Spagna per la produzione di future auto elettriche

Da Stellantis hanno detto che, grazie alla proroga per la presentazione delle domande di investimento prorogate fino al 3 giugno, l’azienda approfitterà del margine extra di giorni per finire di determinare tutti i dettagli del progetto, che sarà presentato nei prossimi giorni. Il progetto per lo stabilimento di Figueruelas vedrà la partecipazione di diverse aziende e PMI aragonesi, aspetto che il Governo richiede a chiunque voglia ricevere gli incentivi.

Parlando ai media a Villarquemado (Teruel), il presidente dell’Aragona, Javier Lambán, ha apprezzato questa “buona notizia”, ​​poiché Stellantis è uno dei motori dell’economia aragonese, per la quale spera che il governo centrale “accolga con interesse “quello che il gruppo propone per Figueruelas all’interno dell’industria automobilistica, poiché se il progetto verrà approvato sarà una cosa estremamente positiva per la fabbrica e per tutta la regione.

Vedremo dunque dalla Spagna nei prossimi giorni che novità arriveranno a proposito di questi interventi che il gruppo Stellantis ha deciso di fare nei suoi tre stabilimenti ed in particolare in quello di Figueruelas vicino alla città di Saragozza per la produzione di future auto elettriche tra cui potrebbe anche esserci la nuova Lancia Ypsilon a partire dal 2024.

