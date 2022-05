Stellantis ritira le modifiche al contratto con i fornitori

Stellantis lunedì ha dichiarato di aver ritirato le modifiche apportate ai termini del contratto con i suoi fornitori annunciate all’inizio di quest’anno, a seguito di una reazione negativa da parte dei suoi fornitori. Tra i requisiti meno popolari dei nuovi termini in vigore dal 1 gennaio 2022, c’erano quelli che richiedevano ai fornitori di trasferire alla casa automobilistica tutti i risparmi sui costi sostenuti e consentivano a Stellantis di estendere la durata di un accordo.

Stellantis ci ripensa e toglie le modifiche al contratto con i fornitori annunciate ad inizio anno

L’azienda sta cercando di ottenere una riduzione dal 40% al 50% delle spese di produzione di un veicolo per compensare l’aumento del costo dei veicoli elettrici rispetto alle auto con motore a combustione interna.

Le modifiche hanno suscitato indignazione da parte della base dei fornitori, con alcuni di essi che hanno affermato che si sarebbero rifiutati in futuro di lavorare ancora con Stellantis. Nonostante gli elevati prezzi di transazione dei veicoli che si traducono in grandi profitti per le case automobilistiche e i concessionari, i fornitori in genere sono vincolati a contratti a prezzo fisso che non aiutano in un periodo come questo con l’aumento dell’inflazione e dei prezzi delle materie prime.

L’annuncio arriva dopo che Stellantis la scorsa settimana ha dichiarato che Michelle Wen, chief procurement e supply chain officer dell’azienda, si sarebbe dimessa per “perseguire progetti personali”.

A partire dal 1 giugno, Maxime Picat, che attualmente è responsabile della regione dell’Europa allargata, la sostituirà poiché la casa automobilistica deve affrontare una carenza globale di microchip e avverte che potrebbero verificarsi altre potenziali crisi della catena di approvvigionamento.

La ritrattazione dei termini da parte di Stellantis non è senza precedenti, anche se in genere le case automobilistiche hanno spesso la meglio nelle trattative con i fornitori. Il CEO di Stellantis Carlos Tavares in precedenza aveva affermato che i fornitori rappresentano l’85 per cento dei costi di produzione di un veicolo.

