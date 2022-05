Nuova Jeep Renegade: ecco che fine farà

Al momento non è ancora chiaro se in futuro ci sarà una nuova Jeep Renegade. Con l’avvento di un futuro B-SUV che la casa automobilistica americana di Stellantis produrrà in Polonia a Tychy si dice che l’attuale Renegade potrebbe essere stravolta e sostituita con un modello dalle dimensioni maggiori per creare maggiore differenza con questo nuovo modello.

Nuova Jeep Renegade: c’è chi la immagina in questa maniera

Inoltre a proposito della nuova Jeep Renegade o di come si chiamerà la sua erede, si dice anche che la vettura potrebbe abbandonare l’Italia dove l’attuale versione viene prodotta per finire in un altro paese, forse la Spagna. Nonostante L’incertezza generale su questo futuro modello, sul web nelle scorse ore ha fatto scalpore un render apparso ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto.

Si tratta dell’opera del talentuoso designer di automobili Dejan Hristov che ha immaginato come potrebbe essere il futuro fuoristrada elettrico di Jeep. L’artista ha immaginato questa Jeep completamente elettrica come il successore dell’attuale Renegade, anche se modificata per renderla più capace sui difficili percorsi fuoristrada rispetto al modello esistente.

A far risaltare immediatamente questa nuova Jeep Renegade BEV è il profilo robusto e la forma squadrata. La parte anteriore include una classica griglia Jeep con sette slot verticali mentre ci sono anche fari circolari sopra i fendinebbia più piccoli. Anche il cofano del fuoristrada cattura l’attenzione grazie al suo ampio rigonfiamento e alle prese d’aria. C’è anche un piccolo bull bar nella parte anteriore accanto a una piastra paramotore d’argento.

Al momento si sa ben poco di come sarà questo modello il cui futuro desta molta curiosità Del resto parliamo di uno dei veicoli di Jeep più popolari al mondo ed in particolare in Europa e Sud America come dimostrano i dati ufficiali di vendite. Vedremo dunque cosa trapelerà a proposito di questa vettura in futuro e soprattutto se il suo aspetto sarà davvero questo.

