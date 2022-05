Alfa Romeo vuole rubare clienti ad Audi, BMW e Mercedes in Australia

Alfa Romeo potrebbe tornare ad essere un vero contendente nel segmento premium in Australia? L’amministratore delegato di Stellantis Australia e NZ Kevin Flynn ha confermato l’impegno dell’azienda a migliorare il profilo e le vendite del marchio Alfa Romeo in Australia. Finora nel 2022 le vendite della casa automobilistica del Biscione in Australia sono vicine ai minimi storici, con il famoso marchio italiano che ha una media di meno di 50 immatricolazioni al mese a livello nazionale nella sua gamma di due modelli.

Il numero uno di Stellantis in Australia ha spiegato quali sono le intenzioni del gruppo per Alfa Romeo

Ma parlando con la stampa in occasione del lancio locale della nuova Jeep Grand Cherokee L, Flynn ha affermato: “Il primo passo è comprendere l’intero business e creare il giusto futuro per la prosperità dell’Alfa Romeo. Ecco quali sono le mie priorità”. Dopo cinque anni sul mercato, la domanda per la berlina Giulia si è attenuata, anche se è probabile un restyling nel 2023. Mentre il SUV Stelvio vende in quantità modeste rispetto ai concorrenti premium affermati.

Ma con Alfa Romeo Tonale in arrivo in Australia all’inizio del 2023, e l’amministratore delegato globale del marchio, Jean Philippe Imparato, che fissa l’asticella per i modelli futuri, le prospettive per una rinascita dell’Alfa sono più rosee di quanto non lo siano da tempo.

“Vogliamo essere all’altezza della concorrenza. Vogliamo farci guidare dalla qualità”, afferma Imparato. “E non è solo una questione di prodotto. È anche una questione di soddisfazione del cliente. Non voglio che tu sia soddisfatto. Voglio che tu sia felice”. L’obiettivo sarà quello di rubare clienti ad Audi, BMW e Mercedes oltre che alle auto delle case giapponesi e alle inglesi.

Questa non è la prima volta che viene suggerito un “revival dell’Alfa” australiano, ma con il peso di quella che ora è la quarta casa automobilistica più grande del mondo alle spalle, forse questa volta è una possibilità reale. Vedremo dunque quali novità arriveranno per lo storico marchio milanese in Australia nei prossimi anni.

