Nuova 500 La Prima by Bocelli all’Eurovision Song Contest 2022

Nuova 500 La Prima by Bocelli è l’ultima novità ad essere entrata a far parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. A proposito di questo modello di Fiat, oggi vi segnaliamo che la vettura sarà protagonista sul palco dell’Eurovision Song Contest del 2022 che come sappiamo quest’anno si tiene in Italia a Torino dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno.

Protagonista sul palco dell’Eurovision Song Contest del 2022 la nuova 500 La Prima by Bocelli

FIAT è Partner Nazionale e Auto Ufficiale del famoso evento che ritorna nel nostro paese, dopo 31 anni, all’insegna del tema “The Sound of Beauty”. Nel corso di questa manifestazione si sfideranno artisti provenienti da 40 Paesi. Inoltre l’evento vedrà la partecipazione di numerose star internazionali. Quest’anno la conduzione è stata affidata alla famosa cantante Laura Pausini, al conduttore Alessandro Cattelan e al cantante inglese Mika.

Si tratta per tanto di un evento storico a cui non poteva di certo mancare la principale casa automobilistica italiana da molti considerata come un vero simbolo globale del Made in Italy. Proprio per questo motivo ci saranno numerose iniziative che saranno appositamente organizzate da Fiat per l’Eurovision 2022. Si tratta di un programma ricco e coinvolgente che si concluderà a metà maggio. In tutto ciò la nuova 500 La Prima by Bocelli avrà un ruolo primario.

Dal 9 al 14 maggio dunque la Nuova 500 La Prima by Bocelli sarà presente all’interno del foyer del Pala Olimpico, luogo in cui si svolgerà la gara canora. Ricordiamo che per questa auto la principale casa automobilistica italiana si è avvalsa dell’esperienza del tenore più popolare al mondo, il Maestro Andrea Bocelli, e ha scelto come colonna sonora il nuovo singolo “Tempo” di Matteo Bocelli.

