Jeep Grand Cherokee: non avrà nessuna versione V8

Jeep ha annunciato nelle scorse ore che non svelerà alcuna versione V8 della nuova Grand Cherokee. Che sarà, dunque, proposta solamente con il V6 a benzina (meno performante del Pentastar V6 aspirato da 3,6 litri) e nella declinazione 4xe ibrida plug-in.

Com’è logico pensare, la notizia data dalla Casa automobilistica americana ha creato più di qualche mugugno. Nonostante i veicoli della gamma facciano anche leva su altre caratteristiche, gli amanti dei veicoli high-performance del Costruttore si dicono dispiaciuti. Si parla sempre della platea di pubblico in grado di apprezzare le Jeep Grand Cherokee Trackhawk e Grand Cherokee SRT.

Jeep Grand Cherokee: le performance non verranno meno

Tuttavia, il responsabile del gruppo Stellantis per quanto riguarda la regione Asia-Pacifico, Billy Hayes, ha fornito delle rassicurazioni. Secondo l’alto dirigente la coppia istantanea ottenibile con un propulsore e una batteria correttamente accoppiati sopperiranno alla mancanza. Il lavoro in sinergia dei due elementi permetterebbe di sostituire senza nessun tipo di problema sia i propulsori V8 sia quelli diesel.

Insomma, l’unità prestazionale della nuova Jeep Grand Cherokee disporrà di un gruppo elettrico. Alla domanda se sia eventualmente adottabile la tecnologia elettrica per la declinazione SRT, Hayes non ha escluso nessuno scenario. Tutte le opzioni saranno opportunamente valutate. È volontà comune quella di aprirsi a ogni possibilità. Laddove ce ne fosse modo, una SRT potrebbe finire per impreziosire il portafoglio prodotti del marchio.

Di sicuro, il brand Stellantis coltiva importanti ambizioni riguardo alla mobilità ecosostenibile. Lo ha sottolineato a più riprese e il piano Dare Forward 2030, presentato lo scorso 1° marzo, lo ha confermato in maniera definitiva. Ciascuno dei modelli in portafoglio prodotti entro il 2025 avrà almeno un’interpretazione a basse o zero emissioni.

Purtroppo, però, sul conto della Jeep Grand Cherokee il manager ha preferito non concedere ulteriori dettagli. Forse per semplice pretattica, e riservarsi il diritto di sorprendere i fan a tempo opportuno, forse perché una decisione finale deve ancora essere presa. Qualunque sia il motivo, la certezza è che non uscirà nessun V8. In compenso, la coppia istantanea della controparte “green” promette lo stesso divertimento alla guida. Chi cercherà emozioni intense non dovrebbe guardare oltre, in quanto troverà pane per i suoi denti.

