Stellantis non separerà i veicoli elettrici da quelli a combustione

Il direttore finanziario del gruppo automobilistico Stellantis, Richard Palmer, ha detto giovedì che non vede la necessità di separare il business dei veicoli elettrici da quello delle altre auto, aggiungendo che ci sono vantaggi nel mantenere un’attività unificata.

Il CFO di Stellantis Richard Palmer ha affermato che la società non prevede grandi cambiamenti strutturali poiché aumenterà gli investimenti in veicoli elettrici, in parte perché il flusso di cassa generato dai suoi veicoli con motore a combustione è fondamentale per finanziare la transizione tecnologica.

I suoi commenti sono arrivati ​​in risposta alla domanda se Stellantis avrebbe preso in considerazione una riorganizzazione simile a quella rivelata da Ford Motor Co. all’inizio di quest’anno. Ford prevede di creare due divisioni interne separate: una specifica per i veicoli a combustione e un’altra focalizzata sui veicoli elettrici. L’amministratore delegato della Ford, Jim Farley, ha affermato di ritenere che l’attività legacy dell’azienda sui motori a combustione lo stia trattenendo e che debba cambiare.

“Onestamente non vedo enormi vantaggi nel farlo”, ha detto il signor Palmer. “Penso che dobbiamo gestire l’azienda e le risorse che abbiamo durante questa transizione”. Ha aggiunto che la società, costituita lo scorso anno dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e del gruppo francese PSA, deve tenere conto di tutte le sue parti interessate, compresi i dipendenti, ed è aperta a cercare altri modi per migliorare la struttura aziendale.

Ricordiamo che Stellantis si è impegnata ad aumentare la produzione di veicoli alimentati a batteria, fissando l’obiettivo che i veicoli elettrici rappresentino la metà delle sue vendite annuali negli Stati Uniti entro il 2030. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito nei prossimi mesi per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares.

