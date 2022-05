Giulia ETCR: comincia da Pau la nuova stagione dell’ETCR

In casa Romeo Ferraris è tutto pronto per avviare la nuova stagione del FIA ETCR, campionato nel quale la compagine di Opera schiererà ancora la performante Giulia ETCR e un set di quattro piloti di importante spessore. Accanto a Luca Filippi ci saranno infatti Bruno Spengler, Maxime Martin e Giovanni Venturini che porteranno in dote ampie dosi di talento maturato in esperienze messe in pratica presso diversi campionati automobilistici negli anni passati.

Il prossimo weekend, quello che va dal 6 all’8 maggio, sarà quello di apertura per la serie con un appuntamento che si disputerà presso lo storico tracciato cittadino di Pau; in Francia comincerà quindi la seconda stagione ufficiale del campionato dedicato alle sole vetture elettriche.

Lo scorso anno la Giulia ETCR della Romeo Ferraris ha concluso in seconda piazza

Durante la stagione inaugurale, la Romeo Ferraris è riuscita a concludere in seconda piazza grazie anche alle ottime doti dimostrate dal progetto della Giulia ETCR. È giunta anche una vittoria presso l’appuntamento di Copenaghen, contro un set di avversari che ha messo in pista vetture gestite da team ufficiali di costruttori automobilistici dedicati. La Giulia ETCR, dotata del propulsore elettrico uguale per tutti, adotta diverse particolarità a cominciare dall’utilizzo di elementi in fibra di canapa utilizzata per alcuni componenti della carrozzeria.

Il format prevede che le coppie di piloti si alterneranno alla guida della vettura tra una sessione e l’altra. La Romeo Ferraris schiera due Giulia ETCR anche in questa stagione con a bordo le coppie Martin-Spengler e Filippi-Venturini. Il weekend si articola su due manche sulla breve distanza dove si può dare sfogo alla potenza massima di 500 kW, ovvero 670 cavalli erogati, senza costringere i piloti a gestire l’autonomia residua.

A Pau si comincerà domani con due turni di prove libere alle 15.20 e alle 19.40, quindi sabato sarà il momento delle Qualifiche alle 8.00 e alle 10.55 con i Quarti di Finale alle 16.40. Domenica invece il FIA ETCR entra nel vivo con le Semifinali alle 8.00 e alle 10.25, utili per formalizzare lo schieramento della Super Finale che alle 14.15 metterà in pratica il primo vincitore stagionale ovvero il cosiddetto “King of the Weekend”. Quest’anno ogni fase del weekend assegna un numero maggiore di punti.

