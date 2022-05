Jeep: la strategia per crescere ancora negli USA

Jeep è uno dei marchi cruciali nell’offensiva commerciale di Stellantis in Nord America, in particolare negli USA. Proprio negli States dove si concentra la maggior parte delle unità vendute dal marchio di FCA, poi confluito nel conglomerato guidato da Carlos Tavares. Eppure, i dirigenti della società madre scorgono degli ulteriori margini di crescita in tale territorio. Per raggiungere l’obiettivo di espansione, Jeep dovrebbe effettuare dei cambiamenti presso le sue concessionarie. Difatti, il network di dealer del brand negli USA sarà probabilmente sottoposto a una vera rivoluzione nel giro di un paio d’anni. Ecco perché la compagnia a stelle e strisce sta incoraggiando i concessionari a creare showroom dedicati per attirare nuovi clienti.

Jeep, le velleità di espansione negli Stati Uniti passano dalle concessionarie

Fin qui le Jeep trovano commercializzazione presso diverse centri multimarca dislocate in lungo e in largo negli States. Qui sono proposte insieme a ulteriori brand del gruppo italo francese, tra cui Chrysler, Dodge e Ram. Ad avviso dei manager competenti, la rivalità interna non gioverebbe a nessuna delle parti chiamate in causa. Darsi del filo da torcere a vicenda si tradurrebbe in un grosso potenziale non sfruttato. Qualora iniziassero a puntare sugli showroom dedicati, gli analisti pensano possano aumentare in misura considerevole il relativo successo.

Il Chief Executive Officer di Jeep, Christian Meunier, crede che gli showroom esclusivi apporteranno evidenti benefici. Il cambio di politica interna si tradurrebbe in un valore aggiunto per i concessionari, che riuscirebbero a catturare parte del potenziale di sviluppo del brand. E contestualmente si supporterebbe peraltro il relativo portafoglio prodotti. Ai microfoni di Auto News, l’ad ha chiarito la posizione in merito. Per via del piano del prodotto e dell’opportunità di crescita per l’azienda in Nord America nell’arco dei prossimi cinque anni, i dealer saranno, ad avviso del manager, molto coinvolti.

Staremo perciò a vedere che novità perverranno dal Nord America per Jeep. Di sicuro, conserverà una posizione chiave nelle manovre di Stellantis. Numerose sono, a tal proposito, le novità in arrivo, a cominciare dal suv di segmento B che sarà realizzato in Polonia e costituirà il capostipite degli EV del gruppo.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!