Fiat Pulse vince l’iF Design Award 2022

Ideato, sviluppato e prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Betim (MG), il Fiat Pulse ha vinto il premio internazionale iF Design Award 2022 nella categoria Cars/Vehicles Product.

Il premio iF è riconosciuto a livello internazionale come simbolo di eccellenza del design ed è uno dei più tradizionali e prestigiosi al mondo. Da quasi 70 anni, questo riconoscimento mette in evidenza le migliori opere suddivise nelle discipline di Product, Communication, Packaging and Service Design, Architecture, Interior Architecture e User Experience (UX), User Interface (UI) e Professional Concepts.

Fiat Pulse: il primo SUV del brand prodotto in Brasile vince un importante premio

Il primo SUV di Fiat, prodotto localmente, è ispirato al design italiano e all’essenza brasiliana. È stato interamente sviluppato dallo Stellantis Engineering and Design Center, esprimendo il talento dei professionisti dell’azienda presenti in Sud America.

Caratterizzato da linee decise e uno stile unico, il Fiat Pulse è stato creato per riflettere un design accattivante e moderno, evidenziandone la robustezza e gli elementi tecnologici in ogni dettaglio del progetto.

L’interno del veicolo è caratterizzato da un pannello dalle forme eleganti e moderne, che compongono un ambiente funzionale, confortevole e pratico. I materiali e i tessuti degli interni sono stati scelti con cura per offrire un mix di texture piacevoli al tatto che creano un alto valore percepibile dai passeggeri e completano l’armonia del nuovo SUV.

Peter Fassbender, responsabile design di Stellantis Sud America, ha detto che questo riconoscimento non fa che rafforzare ed elogiare l’ottimo lavoro svolto da tutto il team. Si è detto molto orgoglioso di questo premio perché il Pulse è stato un lavoro meticoloso fatto da tutto il team per conquistare e sorprendere i consumatori brasiliani.

La cerimonia di premiazione è prevista per il 16 maggio al Friedrichstadt-Palast di Berlino, in Germania. Quasi 11.000 candidati provenienti da 57 paesi diversi hanno gareggiato per il premio, distribuito in nove discipline nelle 80 categorie. I vincitori sono stati scelti dalla giuria finale di iF 2022, composta da 75 esperti di design provenienti da 23 paesi.

Tra gli altri premi già vinti dal Fiat Pulse, lanciato nel 2021, segnaliamo il premio Design del Museu da Casa Brasileira, l’Auto dell’anno 2022 della rivista Autoesporte e il premio Best National Car ai Car Awards Brasil 2022 di Car Magazine. Nel 2017, il Fiat Toro ha vinto anche l’iF Design Award.

