Ferrari Purosangue avrà il nuovo V12

Ferrari ha rivelato che si prepara a svelare un’altra vettura sportiva con motore V12, questa sarà la nuova Ferrari Purosangue, il primo SUV del marchio italiano che sarà presentato entro la fine dell’anno. Dopo la Ferrari 296 GTS di poche settimane fa, la casa automobilistica di Maranello sta ultimando i preparativi per la presentazione di un’altra vettura sportiva, questa volta potrebbe trattarsi della Purosangue, un modello in stile SUV che sarà lanciato quest’anno e che promette di ampliare la lista ordini del marchio di Maranello. Con questo modello Ferrari infatti dovrebbe ottenere il nuovo record di vendite.

Ufficialmente confermato che Ferrari Purosangue avrà il motore V12, lo ha detto il CEO Vigna

Pur non rivelando dettagli molto pronunciati, la Ferrari ha confermato che questo nuovo modello avrà un nuovo motore V12, potenzialmente associato a qualche tipo di elettrificazione per garantire maggiore efficienza, ma soprattutto vantaggi più determinati. “Il V12 è sempre stato una parte intrinseca del DNA della Ferrari. È una celebrazione della nostra eredità e un simbolo della nostra incessante ricerca di nuove vette di prestazioni e pura emozione di guida”.

Benedetto Vigna a proposito dell’attesa Ferrari Purosangue ha confermato che la nuova super car monterà il motore V12 e sarà potente, agile e sportiva come le altre vetture della casa automobilistica del cavallino rampante. Il numero uno della Ferrari ha anche detto di aver già provato l’auto sulle colline vicino allo stabilimento di Maranello.”

Vedremo dunque quali altre novità verranno annunciate nei prossimi giorni a proposito di questo modello. Ricordiamo che di recente è trapelata l’indiscrezione secondo cui il nuovo Ferrari Purosangue possa venire rivelato il prossimo 16 giugno. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nei prossimi giorni.

Ti potrebbe interessare: Ferrari Monza SP2: tributo alla 500 Mondial II del 1955 [FOTO]

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!