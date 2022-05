Fiat 500: auto elettrica più venduta in Germania

Fiat 500 ha vissuto un mese di aprile sicuramente positivo. Nei giorni scorsi vi abbiamo rivelato che secondo i dati ufficiali di vendita la city car elettrica al 100 per cento della casa italiana è risultata essere la vettura più venduta in Francia e in Italia ed una delle più vendute in Europa. Oggi vi segnaliamo anche che il mese scorso la 500 è stata la BEV più venduta in assoluto in Germania.

Anche in Germania ad aprile Fiat 500 è risultata essere l’auto elettrica più venduta ad aprile

Fiat 500 è riuscita ad ottenere la leadership tra le auto elettriche al 100 per cento in Germania il mese scorso avendo immatricolato 1.829 vetture superando le rivali dirette e conquistando una quota di mercato dell’8 per cento. Roberto Debortoli, Brand Director Fiat e Abarth ha dichiarato in proposito: “Siamo orgogliosi di quanto bene il marchio FIAT e la Fiat 500e tengano la loro posizione sul mercato tedesco nonostante la presenza di forti concorrenti nazionali.”

“Questo successo è un’ulteriore conferma della nostra strategia per rendere accessibile a tutti la mobilità urbana sostenibile. Stiamo anche perseguendo costantemente la strada verso una maggiore sostenibilità e una maggiore protezione ambientale con concetti innovativi, ad esempio con la collaborazione appena iniziata con Deutsche Bahn”

Insomma per Fiat 500 elettrica sicuramente un momento d’oro. Ricordiamo che la vettura viene prodotto solo ed esclusivamente presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori dove la produzione è stata aumentata di recente per soddisfare la forte domanda.

A proposito di questo modello ricordiamo anche che di recente in un incontro con le istituzioni locali Carlos Tavares e John Elkann hanno anticipato che la nuova generazione si farà nel 2027 e sarà prodotto sempre a Mirafiori.

